Meloni: “Governo consente provocazioni contro Opposizione, altro che Europa è regime Ceaucescu”

“In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi media”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lamentandosi della gestione dell’ordine pubblico durante i comizi di FdI da parte del Ministero dell’Interno retto dalla Lamorgese, ma anche della sensazione di scarsa democrazia che si vive in Italia, dove la destra pare essere sempre presentata come “pericolosa” e mai “degna” di governare, anche su indicazioni europee ed istituzionali.

“E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini – durante la campagna elettorale – nelle manifestazioni politiche dell’opposizione. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceaușescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare”.

Intanto proprio dall’Europa arriva il presidente dell’Spd Lars Klinhgbeil, a “benedire” in conferenza stampa a Berlino, il PD di Enrico Letta e senza usare mezze misure: “Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, come partito post fascista, porterebbe l’Italia in una direzione sbagliata”.