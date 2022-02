Meloni: “Non vaccino mia figlia, la possibilità di morire di covid è uguale che venga colpita da un fulmine”

Duro battibecco tra Massimo Giannini e Giorgia Meloni: “Non vaccino mia figlia la possibilità di morire di covid è l’ 0,0006%, la stessa di morire per un fulmine”

“Non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione ma una medicina. Quando prendi una medicina valuti il rapporto tra rischio e beneficio. Non mi faccio un’iniezione di adrenalina se non ho uno shock anafilattico”. Questa la risposta di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, alla domanda di Massimo Giannini conduttore del talk show “30 minuti al Massimo” di cui è stata ospite.

Il giornalista ha quindi incalzato la deputata che stizzita ha replicato: “Sa qual è la possibilità per un ragazzo tra zero e 19 anni di morire di covid? È l’ 0,0006% la stessa di morire per un fulmine”.