Menfi. Accende la luce e  la casa esplode per un fuga di gas: 45enne salva, ma è in ospedale per le ustioni 

Torna a casa ed accende la luce, ma la stanza era saturo di metano e la scintilla innesca l’esplosione: 45 enne rimane ustionata ma poteva andare peggio



L’incidente è accaduto nella giornata di ieri in via Raffaello, nel centro di Menfi, in provincia di Agrigento. Secondo quanto ricostruito, una donna di 45 anni, ha aperto la porta di casa e prima di entrare, come tutti, ha acceso la luce, ma probabilmente a causa di una perdita da un tubo, o forse per aver dimenticato un pomello della cucina aperto, l’appartamento si era saturi di gas metano e la scintilla ha innescato una potete deflagrazione.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno circoscritto l’incendio, con ha seguito i uomini del 118 che hanno soccorso la quarantacinquenne, rimasta gravemente ustionata, trasportandola all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. La donna non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.