Menfi (AG). Balordi uccidono un gatto e lo attaccano come trofeo su una tabella – VIDEO

Non ci sono parole per descrivere una così tanta crudeltà ad opera di ignoti che definire essere ignobili è poca cosa

Un povero gattino è stato barbaramente ucciso e poi appeso come un trofeo su una tabella. A pubblicare le foto con il video su Facebook è stata Francesca Orsini, che ha commentato:

“ORRORE!!! GATTO UCCISO E LEGATO AD UN ALBERO

Non ci sono parole per descrivere un gesto cosi infame, così orribile. fatto da cittadini di questo paese.. Difronte l’euro spin.. stesso posto dove settimana scorsa hanno investito Spin il maremmano che abbiamo ricoverato grave. VI MALEDICO IN ETERNO BASTARDI CHE NON SIETE ALTRO. Faremo giustizia e se giustizia non sarà. Chiedo a Dio di aiutarci a farla per noi! Bastardi, disgraziati, infami e delinquenti”.