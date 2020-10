Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Bimbo con la fobia del buio, che fare?”

Laura: “Capisco che sia normale per un bimbo di quell’età avere un po’ paura del buio, ma nel suo caso mi sembra che la paura sia troppa. Non so se abbia magari potuto vedere un film non adatto alla sua età o che altro, ma la sua fobia per il buio continua da mesi interi e non sappiamo come aiutarlo, spero possa dircelo lei”.

Nuovo articolo della rubrica “Dottoressa le scrivo”, in cui la dottoressa psicologa Camilla Scagliarini risponderà alle varie domande che i lettori vorranno sottoporle. Si ricorda che per inoltrare nuove domande in forma anonima basta scrivere a [email protected], tutti i dati sensibili o utili al riconoscimento, all’interno della domanda pubblicata, verranno modificati per motivi di privacy. Si pregano ad ogni modo i lettori di NON inserire nella domanda inviata alla e-mail: nomi, cognomi o circostanze troppo specifiche che potrebbero essere motivo di facile riconoscimento.



Di seguito la domanda inviataci da Laura (nome di fantasia).

“Buongiorno Dottoressa,

le scrivo perché è da un po’ di tempo, sarà qualche mese, che mio figlio, un dolcissimo e spensierato bimbo di 9 anni mi fa preoccupare a causa della sua paura per il buio.

Capisco che sia normale per un bimbo di quell’età avere un po’ paura del buio, ma nel suo caso mi sembra che la paura sia troppa. Se gli chiedo di aprire il garage buio e accendere la luce non lo fa perché non può sopportare di arrivare all’interruttore al buio, la notte deve tenere una luce accesa a qualsiasi costo altrimenti chiama me o mio marito ogni 10 minuti e lo troviamo sempre spaventatissimo.

Non so se abbia magari potuto vedere un film non adatto alla sua età, magari a casa di qualche amichetto, oppure che altro, ma la sua fobia per il buio continua da mesi interi e non sappiamo come aiutarlo, spero possa dircelo lei.

Grazie, Laura”.

Risposta:

Cara Laura, le paure e fobie dei bambini possono assumere una molteplicità di forme e caratterizzano una fase del normale processo di sviluppo.

Nel silenzio della notte, ogni ombra proiettata da oggetti familiari e rassicuranti durante il giorno può trasformarsi nell’immaginazione di un bambino in una creatura mostruosa e terrificante. Tale timore (“ossessivo” quando le paure sfociano in fobie) sembra originare dalla paura ancestrale per i pericoli reali che si nascondevano nel buio e da cui abbiamo trovato riparo grazie all’illuminazione del fuoco, ai rifugi ecc… La paura del buio è quindi generalmente comprensibile, se si pensa che nell’oscurità si potrebbe sempre nascondere una minaccia: i sensi si acuiscono per intercettare un eventuale pericolo.

La paura del buio (acluofobia, o nictofobia se riferita alla paura della notte) costituisce una sorta di sintesi delle paure umane e rappresenta una delle paure più istintive. È tipica dell’infanzia, in particolare tra i 2-3 anni, o delle fasi caratterizzare da un cambiamento nella vita del bambino, oppure da un distacco dai genitori. Consideriamo sempre le differenze individuali e il fatto che le traiettorie di sviluppo non sono necessariamente lineari, anzi, spesso intraprendono percorsi tortuosi o sono caratterizzate da regressioni e blocchi temporanei.

In questi casi può essere utile chiedersi quale potrebbe essere la causa, prestare attenzione al suo comportamento durante il giorno, la sua reazione tipica alle novità, alle sorprese, agli imprevisti, se vi sono altre paure concomitanti, e in quale modo cerca di superarle.

Soprattutto, è importante mantenere col bambino un dialogo e interesse verso il suo mondo interiore, le esperienze che lo hanno colpito durante la giornata, i suoi dubbi, incertezze, paure ecc…

Esempi di domande che possiamo rivolgere ai bambini:

Hai bisogno di tenere sempre una luce accesa per dormire?

Hai molta paura a stare in ambienti poco illuminati?

Temi che qualcosa o qualcuno possa emergere dal buio?

Devi compiere determinati rituali rassicuranti per poterti addormentare?

Tendi a rimandare il momento di andare a letto, sperando di “crollare” dalla stanchezza?

Devi controllare che la casa e la camera da letto siano “in sicurezza”

C’è qualcosa che potrebbe farti sentire più tranquillo?

Quest’ultima frase in particolare trasmette al bambino il nostro desiderio di aiutarlo e il nostro interesse ad ascoltare la sua opinione al riguardo, i suoi bisogni e proposte. Gli viene così data la possibilità di riflettere più profondamente sulla paura, sulle sue reazioni, quindi risorse e strategie per trovare una soluzione o compromesso. Che sia un abbraccio o una coccola, il leggere insieme una storia o guardare un cartone animato, una tazza di latte caldo, una piccola luce durante la notte, il guardare sotto al letto prima di dormire…possiamo aiutarlo seguendo il suo consiglio, stimolando il suo senso di autoefficacia e, quindi, la sua autostima, senza abbandonarlo alle sue paure ma rimanendo al suo fianco e rassicurandolo rendendoci disponibli.

Altri suggerimenti pratici possono essere:

– rassicurarli che il buio non può trasformare gli oggetti, e che questi non si ‘animeranno’ di notte;

– lasciare la porta della cameretta aperta o socchiusa;

– farlo dormire con il suo pupazzetto preferito, oppure un indumento su cui sia presente il nostro ‘odore’.

Possiamo anche avvalerci di giochi che esorcizzino la paura. Ad esempio possiamo trasformare i bambini in “super-esploratori”!

I “super-esploratori” non hanno paura del buio, combattono tutti i mostri e vincono sempre, perché mossi sempre da buone intenzioni e una “cassetta degli attrezzi” per affrontare qualsiasi difficoltà. Ad esempio possiamo usare una scatola in cui mettere vari oggetti, a seconda dell’età e delle specificità del bambino, quali:

– accessori da super-esploratore: ad esempio un cappellino con visiera, una torcia, un talismano, uno scettro, una spada, uno scudo, ecc…

– una sacca/busta/borsa, contenente la sacra pergamena su cui è riportata la frase esorcizzante la paura (formula magica, motto, slogan, citazione, disegno, foto, ecc…)

– Una pozione magica/sostanza spray anti-mostri, ottenuta diluendo qualche goccia di olio essenziale in uno spruzzino contenente acqua.

Cerchiamo inoltre di capire se la sua paura diventa un problema, consideriamo la frequenza e durata, se riesce ad addormentarsi anche da solo o se gli è impossibile senza la presenza di un genitore. In questo caso, potreste iniziare a valutare di rivolgervi a uno psicologo esperto, chiedendo consiglio anche alla pediatra per contattare un professionista sul territorio.

Grazie Laura per la tua condivisione, tienici aggiornati sulla tua storia!

Un abbraccio

Dott.ssa Camilla Scagliarini

Link alla Pagina Facebook della dottoressa: Clicca qui

Link al profilo Facebook della dottoressa: Clicca qui