Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Calo del desiderio della mia ragazza, che fare?”

Inauguriamo il primo articolo della nuova rubrica “Dottoressa le scrivo”, in cui la dottoressa psicologa Camilla Scagliarini risponderà alle varie domande che i lettori vorranno sottoporle. Si ricorda che per inoltrare nuove domande in forma anonima basta scrivere a [email protected], tutti i dati sensibili o utili al riconoscimento, all’interno della domanda pubblicata, verranno modificati per motivi di privacy. Si pregano ad ogni modo i lettori di NON inserire nella domanda inviata alla mail: nomi, cognomi o circostanze troppo specifiche che potrebbero essere motivo di facile riconoscimento.



Di seguito la prima interessante domanda inviataci da Luca (nome di fantasia).

“Buongiorno Dottoressa,

Sono Luca, le scrivo per parlarle di un dubbio che mi affligge da mesi. Da circa un anno sono andato a convivere con la mia ragazza, che premetto, amo moltissimo.

Però da qualche mese ho notato da parte sua un forte calo del desiderio, cosa che mi ha causato molta frustrazione, tanto da farmi arrivare a cadere nelle attenzioni di un’altra donna, una sola volta. Abbiamo entrambi 28 anni e siamo insieme da 8, da 4 ormai conviviamo stabilmente.

Io mi sento molto in colpa, ma sono anche pensieroso per l’atteggiamento della mia compagna. Cosa posso fare? Vorrei risolvere questa situazione con la mia compagna, la desidero ancora molto e soffro terribilmente per il suo distacco. La prego Dottoressa mi aiuti…”

Risposta:

Caro Luca ti ringrazio per esserti aperto con la tua coraggiosa domanda, rispetto a una tematica così delicata.

Purtroppo la vita di coppia di ognuno di noi può essere sconvolta da diversi eventi imprevedibili e soverchianti. Primo fra tutti, il tradimento, che può generare uno squarcio difficilmente tollerabile ed estremamente doloroso da superare. Questo poiché, fondamentalmente, vengono meno le premesse basilari sulle quali si costruisce una relazione. Rappresenta infatti una minaccia alla stabilità della coppia, compromettendone la sicurezza, la fiducia, la reciprocità, i progetti comuni, i valori condivisi, conducendo a un profondo sentimento di svalutazione verso il partner che subisce il tradimento, al di là che ne sia a conoscenza o meno.

Coerentemente con la tua storia, dai risultati di una ricerca pubblicata sul Journal of Sex Research pare che il fattore principale alla base del tradimento sia l’insoddisfazione per la relazione primaria, più che la soddisfazione verso l’amante (Hackathorn & Ashdown, 2020).

Una coppia funziona bene quando entrambi hanno la possibilità di esprimere i propri bisogni e di accogliere quelli dell’altro, costruendo (o ri-costruendo) un rapporto basato sulla lealtà, la reciprocità, la libertà di scelta e la responsabilità.

La prima cosa importante che penso tu possa fare, quindi, è ri-costruire un dialogo e trovare un piano comune con la tua compagna in modo che lei si senta a suo agio nel comunicarti efficacemente e chiaramente i suoi bisogni, timori, aspettative, ecc… affinché possa essere innanzitutto ascoltata e accolta. Quindi, sentirti anche tu libero di esprimerti con lei. Mantenere tale dialogo è infatti fondamentale per poter affrontare insieme i problemi, ed evitare ulteriori sofferenze a entrambi.

Carissimo Luca, non ti consiglierò se parlare del tuo tradimento o tenerlo nascosto, in quanto tale decisione e responsabilità spettano solo a te.

Posso però consigliarti sicuramente un percorso di psicoterapia di coppia, per trovare appunto quel piano comune e impegnarsi insieme per risolvere la situazione.

La terapia di coppia, anche in questi casi, offre uno spazio neutro per il contenimento ed elaborazione dei molteplici fattori che conducono a una crisi nella coppia, portando la relazione a fare un salto di qualità, sia nel caso in cui si decida di restare insieme, sia nel caso di una separazione.

Se ti va, tienici aggiornati!

Un caro saluto

Dott.ssa Camilla Scagliarini