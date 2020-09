Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Dopo rapina soffro di panico e agorafobia, che fare?”

Luisa: “Sento effettivamente di essere in ansia costante, come in attesa che accada qualcosa di brutto. Diverse volte questa paura mi ha impedito di uscire di casa, ma per ora il problema riguarda solo gli appunti personali, non di lavoro”

Continua la rubrica “Dottoressa le scrivo”, in cui la dottoressa psicologa Camilla Scagliarini risponderà alle varie domande che i lettori vorranno sottoporle. Si ricorda che per inoltrare nuove domande in forma anonima basta scrivere a [email protected], tutti i dati sensibili o utili al riconoscimento, all’interno della domanda pubblicata, verranno modificati per motivi di privacy. Si pregano ad ogni modo i lettori di NON inserire nella domanda inviata alla e-mail: nomi, cognomi o circostanze troppo specifiche che potrebbero essere motivo di facile riconoscimento.



Di seguito la domanda inviataci da Luisa (nome di fantasia).

“Buongiorno Dottoressa,

Mi chiamo Luisa, ho 32 anni, ed da ormai un anno che sono preda di quelli che reputo a tutti gli effetti attacchi di panico.

Qualche anno fa sono stata vittima di una rapina a mano armata, quando ancora frequentavo l’università. Sono stati attimi davvero terribili, che non vorrei rivivere mai più. A parte qualche ferita superficiale e il terrore (ho veramente pensato che mi avrebbe fatto seriamente male, uccisa o altro…), non ho riportato alcun danno, apparentemente.

Per tante notti ho mi sono svegliata in lacrime, svegliandomi sconvolta da incubi in cui continuavo a rivivere quel momento. Le sensazioni fisiche, l’immagine di quell’uomo armato di coltello e perfino il suo odore perduravano anche diverso tempo dopo il risveglio.

Tuttavia col passare del tempo gli incubi sono spariti. Pensavo stesse andando meglio. Ora, però, anche le persone che mi stanno accanto si accorgono che sono “troppo prudente”, che non voglio mai uscire da sola e che, se succedono cose impreviste anche minime, mi blocco.

Gli amici più intimi e i miei familiari mi hanno anche fatto notare che sto sempre all’erta, sembro una “corda di violino”, mi continua a dire mia madre, seppure la veda molto raramente.

Sento effettivamente di essere in ansia costante, come in attesa che accada qualcosa di brutto. Diverse volte questa paura mi ha impedito di uscire di casa, ma per ora il problema riguarda solo gli appunti personali, non di lavoro.

A questo si aggiungono anche gli attacchi di panico di cui parlavo all’inizio, e che stanno avendo un’influenza francamente deleteria sulla mia vita sociale, personale e professionale. Purtroppo quando mi arrivano non riesco proprio a gestirli, in qualsiasi contesto io sia, e vengo sopraffatta dal terrore. Cerco di isolarmi e fare finta di nulla con colleghi e amici, ma la situazione è ormai insostenibile, e io sono francamente esausta.

Vorrei tanto risolvere questo problema perché mi accorgo che comincia a condizionare abbastanza il mio quotidiano. Spero mi risponderà”.

Risposta:

Cara Luisa, grazie per la lettera che hai inviato e per esserti attivata nel cercare aiuto scegliendo di scrivermi.

Purtroppo, in seguito a eventi in cui ci siamo sentiti in pericolo di vita, possiamo sviluppare un sintomatologia post-traumatica, caratterizzata proprio dal “rivivere” continuamente l’evento traumatico, provando anche tutte le emozioni, sensazioni e pensieri negativi esperiti in quel momento. Gli incubi e terrori notturni, così come i flashback (immagini intrusive, solitamente relative all’evento traumatico) infatti, costituiscono sintomi molto comuni nelle vittime di un evento traumatico, come se il passato dominasse ancora sul presente della vittima.

Tale sintomatologia può esitare in un Disturbo da Attacchi di Panico, e presentarsi in comorbilità ad Agorafobia, caratterizzata da ansia ed evitamento di situazioni e luoghi pubblici.

L’insorgenza di un Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS), dipende da una molteplicità di fattori, interni (ad esempio l’età precoce del soggetto, il significato che viene dato all’evento traumatico) ed esterni all’individuo (l’entità dell’evento).

Inoltre Panico, vissuto dal paziente come perdita di controllo e/o rischio di morte, costituisce di per sé un’esperienza traumatica.

La pratica clinica, infine, evidenzia come il Disturbo di Panico sia spesso sotteso da esperienze verificatesi in età evolutiva, talvolta dimenticate.

Un’intervento precoce risulta la scelta ideale, proprio per evitare il cronicizzarsi della sintomatologia e lo svilupparsi di veri e propri disturbi.

Cara Luisa, ti consiglio di rivolgerti a uno psicoterapeuta esperto nel trattamento del panico che ti possa aiutare a superare questa pessima esperienza, in modo che possa diventare anche un’occasione di crescita personale. L’approccio Cognitivo-Comportamentale e il metodo EMDR, risultano essere le metodologie evidence-based d’elezione per il trattamento del DPTS.

In seguito a esperienze particolarmente nefaste, alcune persone possono subire quella che viene definita “crescita post-traumatica”, volgendo al positivo un’evento negativo.

Ti saluto con un grande abbraccio e augurandoti di stare presto molto meglio!

Dott.ssa Camilla Scagliarini

Link al profilo Facebook della dottoressa: Clicca qui