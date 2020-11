Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Il Covid mi terrorizza, tutti ne parlano e non lo sopporto”

Luisa: “Sono intimamente terrorizzatta per i miei familiari e per me stessa. Ma proprio per questo non ce la faccio più a sentir parlare di covid ovunque, ad ogni ora del giorno e della notte, nei tg, nei programmi in tv, sui social”

Nuovo articolo della rubrica “Dottoressa le scrivo”, in cui la dottoressa psicologa Camilla Scagliarini risponderà alle varie domande che i lettori vorranno sottoporle. Si ricorda che per inoltrare nuove domande in forma anonima basta scrivere a [email protected], tutti i dati sensibili o utili al riconoscimento, all’interno della domanda pubblicata, verranno modificati per motivi di privacy. Si pregano ad ogni modo i lettori di NON inserire nella domanda inviata alla e-mail: nomi, cognomi o circostanze troppo specifiche che potrebbero essere motivo di facile riconoscimento.



Di seguito la domanda inviataci da Luisa (nome di fantasia).

“Buongiorno Dottoressa, le Scrivo direttamente, schiettamente, forse troppo, ma sento di averne bisogno. Questo dannato Covid mi sta rovinando la vita, lui e le misure per fermarlo. Mi dispiace per tutti i morti, mi dispiace per le loro famiglie e sono intimamente terrorizzatta per i miei familiari e per me stessa.

Ma proprio per questo non ce la faccio più a sentir parlare di covid ovunque, ad ogni ora del giorno e della notte, nei tg, nei programmi in tv, sui social. E non ce la faccio neppure a sopportare ancora tutte queste misure anticovid, non sopporto di dovermi mettere la mascherina per fare due metri sotto casa o per andare a comprare il pane o le sigarette che ormai fumo di continuo perché sono l’unica cosa che riesce a tenermi calma.

In 32 anni di vita non mi ero mai sentita così, mi sento reclusa, imprigionata da questa malattia e dalla paura che suscita nella popolazione e nelle istituzioni. Capisco che certe misure servano e siano necessarie, ma non trovo nemmeno giusto dover vivere con la paura addosso o comportandomi come se fossimo tutti appestati. Vorrei trovare un modo di calmarmi ma spesso scoppio solo a piangere o faccio l’isterica, la prospettiva di un nuovo lockdown, proprio sotto natale mi sta facendo veramente male. Mi dica dottoressa sono io strana? Sono l’unica a sentire addosso tutto questo peso? E come potrei fare per alleviare la mia angoscia?

La saluto affettuosamente, almeno per iscritto si può ancora fare. Luisa”.

Risposta:

Cara Luisa, stiamo vivendo tutti una situazione molto particolare e difficile, ma ognuno in maniera diversa anche in base alla propria situazione, bisogni, necessità e urgenze. Qualcuno potrebbe vivere questo periodo, seppur complicato, come un’opportunità di crescita personale o professionale. Per altri invece questo evento traumatico globale, incluse le misure che stiamo adottando per affrontarlo, può rappresentare un ostacolo al proprio benessere se non un vero e proprio dramma a più livelli. Stiamo sicuramente subendo un martellamento massiccio e continuo di informazioni, notizie, opinioni e direttive.

Il Covid ha ormai il monopolio su tutti i notiziari e argomenti di discussione da mesi, è anche normale sentirsi sopraffatti e non è affatto necessario seguire tutti gli aggiornamenti e notizie in continuazione, anzi. Soprattutto la sera, consiglio di evitare di esporsi al flusso continuo di notizie e dibattiti al riguardo. È comunque importante mantenersi aggiornati sulle informazioni essenziali, quindi potrebbe essere utile ritagliarsi un tempo circoscritto di tempo in cui informarci, per poi occuparci di altro. La paura per qualcosa di pericoloso è normale e funzionale alla sopravvivenza, ma è altrettanto importante non farsi bloccare dall’ansia, panico o angoscia.

Secondo la definizione dell’OMS e risalente al 1948 la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità”. La salute costituisce inoltre un diritto umano fondamentale e rappresenta una risorsa per la vita quotidiana che va difesa e sostenuta. Per arrivare a uno stato di completo benessere una persona (o un gruppo) deve poter essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni e di modificare positivamente l’ambiente circostante o di farvi fronte; deve intraprendere, cioè, un processo di promozione della salute che la metta in grado di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla.

Cara Luisa, spero che questi spunti ti possano aiutare ad affrontare meglio questo periodo complesso e pesante. Ognuno può sviluppare delle strategie personali per gestire emozioni e vissuti ansiosi e angoscianti, ma a volte rivolgersi a un professionista può essere la strada migliore, soprattutto in termini di prevenzione o intervento precoce, evitando così di sviluppare sintomatologie ansiose e/o depressive più significative. Sono stati attivati sul territorio italiano diversi sportelli di ascolto e supporto psicologico oltre che vari servizi di consulenza, in cui è possibile anche apprendere alcune tecniche di gestione dell’ansia.

Ricambio il tuo saluto affettuoso e ti invito a tenerci aggiornati sui tuoi progressi, anche condividendo le strategie che sei riuscita ad adottare. Per qualsiasi altra domanda, scrivici pure.

Dott.ssa Camilla Scagliarini

Link alla Pagina Facebook della dottoressa: Clicca qui

Link al profilo Facebook della dottoressa: Clicca qui