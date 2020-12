Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Mia figlia odia il Natale perché le ricorda i nonni defunti”

Margherita: “Sono intimamente terrorizzata per i miei familiari e per me stessa. Ma proprio per questo non ce la faccio più a sentir parlare di covid ovunque, ad ogni ora del giorno e della notte, nei tg, nei programmi in tv, sui social”

Nuovo articolo della rubrica “Dottoressa le scrivo”, in cui la dottoressa psicologa Camilla Scagliarini risponderà alle varie domande che i lettori vorranno sottoporle. Si ricorda che per inoltrare nuove domande in forma anonima basta scrivere a [email protected], tutti i dati sensibili o utili al riconoscimento, all’interno della domanda pubblicata, verranno modificati per motivi di privacy. Si pregano ad ogni modo i lettori di NON inserire nella domanda inviata alla e-mail: nomi, cognomi o circostanze troppo specifiche che potrebbero essere motivo di facile riconoscimento.

Di seguito la domanda inviataci da Margherita (nome di fantasia).

“Buonasera dottoressa,

Vorrei un suo parere sul comportamento di mia figlia. Lei era molto legata ai nonni paterni, ma purtroppo sono venuti a mancare entrambi lo scorso natale, a circa una decina di giorni di distanza l’uno dall’altra.

Questa cosa deve averla in qualche modo traumatizzata e quest’anno non vuole sentir parlare di Natale in nessun modo, non ha voluto neppure che preparassi l’albero. Io e mio marito abbiamo provato a parlarle, per avere 12 anni credo sia molto matura, ma appena entriamo in argomento si mette a piangere anche per intere ore e noi abbiamo pensato che fosse meglio assecondarla e trascorrere un natale soft quest’anno, dato che tanto non potremo trascorrere le feste con i parenti.

Mi chiedo però se questa sia la strada giusta o se invece l’odio che prova per il natale possa essere qualcosa che si trascinerà per molto tempo”.

Risposta:



Cara Margherita, intanto porgo a te e alla tua famiglia le condoglianze da parte mia e della Redazione per la vostra perdita. Purtroppo sappiamo che il lutto di una persona amata e a noi cara rappresenta una delle esperienze più dolorose della vita.

Le manifestazioni dell’elaborazione del lutto, nei bambini come negli adulti, interessa numerosi aspetti riscontrabili in un Disturbo Depressivo Maggiore, caratterizzato da:

profonda tristezza

pianto

isolamento sociale

perdita di appetito

problemi del sonno

problemi scolastici

perdita di interesse nelle attività abituali

Tuttavia, per quanto intenso, rappresenta una normale risposta alla perdita.

La perdita di qualcuno può essere paragonata a una ferita o frattura, e la sua elaborazione equivarrebbe quindi al normale processo di guarigione.

Ancora oggi però persistono purtroppo forti tabù (anche) rispetto all’esperienza del lutto e della malattia, in particolare quando ci troviamo a dover condividere tale tematica ad un bambino.

La nostra tendenza da adulti è infatti quella di credere che i bambini non siano in grado di capire, partecipare e condividere la sofferenza.

Pensiamo che siano troppo impressionabili, fragili e vulnerabili.

Spesso tali convinzioni nascondono un nostro timore di non saper gestire le loro reazioni. Ma il silenzio non protegge affatto i bambini dal dolore: loro sentono e comprendono che è accaduto qualcosa.

Lo percepiscono guardando i volti e le espressioni delle persone che amano, subendo i loro silenzi, comportamenti, azioni.

La vicinanza e mediazione di un adulto significativo è sempre determinante, fornendogli un modello per le successive esperienze di perdita, non limitandosi alla morte di una persona cara.

La maggior parte delle persone riesce a superare questo trauma e a vivere serenamente portando dentro di sé il ricordo del defunto.

Altri, invece, non riescono ad accettare la morte di un loro caro, e il dolore gli impedisce di continuare a condurre la propria esistenza in diversi ambiti (sociale, relazionale, lavorativo, scolastico, ecc..). Si parla, in questi casi, di lutto complicato o patologico.

A volte questa difficoltà si manifesta anche nei bambini, soprattutto quando noi adulti, per istinto di protezione, tendiamo ad allontanarli dal tema della morte, con il silenzio, l’evitamento o nascondendo loro la verità.

Se manca la comunicazione, aumenta la probabilità che si possano sviluppare disturbi a livello emotivo, comportamentale e cognitivo, anche dopo un prolungato periodo di latenza.

È fondamentale quindi che anche i più piccoli vengano accompagnati e sostenuti in tutte le fasi del percorso di elaborazione del lutto e ciò è possibile. Questo può avvenire se sono coinvolti in un rapporto affettivo basato sulla condivisione, il dialogo e la fiducia reciproca.

È impossibile evitare che i bambini sperimentino il dolore in seguito alla morte di una persona per loro significativa, e saranno influenzati dagli inevitabili cambiamenti nel sistema familiare.

In particolare in questa fascia d’età di passaggio all’età adulta, si affaccia comunemente il tema della morte, a maggior ragione se viviamo un lutto di qualcuno per noi significativo

Come adulti, possiamo aiutare i bambini a comprendere, accettare ed elaborare la perdita di una persona cara: permettergli di partecipare ai rituali di passaggio quali il rito funebre gli offre innanzitutto la possibilità di condivere il dolore con la propria famiglia e di comprendere in prima persona che il dolore fa parte della vita, e che possiamo superarlo insieme, attraverso il sostegno e il supporto reciproco.

Cara lettrice, quello che posso consigliarle di fare con sua figlia è innanzitutto condividere insieme a lei il vissuto suo e di suo marito rispetto alla perdita dei nonni, in particolare se avvenuta poco prima di una festività particolare come il Natale.

Oltre a poter condividere con la famiglia il proprio dolore ancora attuale e vivo, può esserle di sollievo iniziare un percorso di supporto con uno psicologo o uno psicoterapeuta esperto in elaborazione del lutto nei bambini. In tale percorso sarebbero coinvolti necessariamente anche i genitori, e ne gioverebbe l’intero sistema familiare.

Saluto la sua famiglia e vi auguro di trascorrere delle serene festività, speriamo di sentirla nuovamente con aggiornamenti su sua figlia.

Dott.ssa Camilla Scagliarini

Link alla Pagina Facebook della dottoressa: Clicca qui

Link al profilo Facebook della dottoressa: Clicca qui

Camilla Scagliarini, nata a Ponte dell’Olio il 15-11-87. Nel 2012 Laurea a pieni voti in Psicologia Clinica, Università degli Studi di Pavia, con la tesi “Traumi complessi e Dissociazione Strutturale della Personalità – Il trattamento tramite EMDR”. Dal 2012 al 2013, tirocinio post-lauream al Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (CRSP) di Milano e Abilitazione alla professione di Psicologo. Nel 2013, educatrice per minori per la Cooperativa Sociale Azzurra (Milano). Dal 2013 al 2015 collaboratrice presso la Associazione EMDR in Italia e la Asociaciòn EMDR Espana.

Nel 2014, è ricercatrice nel team di ricerca per il (Bipolar EMDR Trauma-study” per il FIDMAG (Hermans Hosphtalarias Research Foundation, CIBERSAM) a Barcellona (Spagna). Traduzione dall’italiano allo spagnolo del testo: “La giusta distanza. Il giocolibro per l’adozione”, di Anna Rita Verardo…2015. Traduzione dall’inglese all’italiano del testo “EMDR e Disturbo Borderline di Personalità”, di Dolores Mosquera e Anabel Gonzalez…… 2016. Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia nel 2016. Dal 2015 collaboratrice esterna del Centro Studi PIIEC (Psicoterapia Integrata Immaginativa ad Espressione Corporea) e assistente della Dott. Elisa Faretta, direttrice del Centro. Dal 2016 al 2017, ideazione e realizzazione del Progetto “Ben Essere e Adolescenza” proposto dal Centro Studi PIIEC volto alla prevenzione del fenomeno bullismo presso l’Istituto Comprensivo di Verbania Intra (VB). Nel 2016 Educatrice di sostegno per la Cooperativa Solidarietà e Servizi (Milano). Dal 2018 svolge interventi di prevenzione al tabagismo e dipendenze e promozione di stili di stili di vita salutari nelle scuole di Milano e provincia come educatrice LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), progetto Agente 00 Sigarette.