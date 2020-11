Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Separata dal compagno dopo 20 anni, mi sento depressa”

Lucia: “sto cercando di affrontare la situazione e di alleviare l’estremo stato di sofferenza che sto vivendo in seguito alla separazione dal mio compagno, con cui sono stata insieme per più di 20 anni…”

Di seguito la domanda inviataci da Lucia (nome di fantasia).

“Buongiorno Dottoressa, mi chiamo Lucia, ho 48 anni e le scrivo con grande senso di fatica e dolore, ma sto cercando di affrontare la situazione e di alleviare l’estremo stato di sofferenza che sto vivendo in seguito alla separazione dal mio compagno, con cui sono stata insieme per più di 20 anni.

Ho visto una riduzione significativa delle mie capacità di concentrazione e performance sul lavoro, nonché una limitazione delle attività della mia vita quotidiana e la partecipazione alla vita sociale.

Continuo a chiedermi se anche in tali casi è normale vivere un periodo di così profonda tristezza e disperazione, al punto che chiamerei depressione. Addirittura, sento dolore fisico e profonda stanchezza.

È cioè possibile vivere momenti e sensazioni simili a quelli che si provano quando perdiamo una persona a noi cara in caso di lutto? In tali situazioni, come è possibile affrontarli e tornare a vivere con maggior serenità e fiducia?”

Risposta:

Cara Lucia, la separazione dal proprio partner, in particolare se in seguito a una lunga relazione affettiva in cui si sono condivisi, sogni, progetti, desideri, speranze, paure, può facilmente evocare sentimenti estremamente intensi e contrastanti, a volte talmente soverchianti da rappresentare un vero e proprio trauma nella vita di una persona.

La fine di una relazione può provocare sentimenti e vissuti assimilabili anche a quelli tipicamente esperiti in seguito a un lutto e che, similmente, si manifestano a diversi livelli, coinvolgendo di fatto l’intero organismo.

È la definitività della perdita a differenziare il lutto vero e proprio da una separazione di altra natura, oltre alla possibilità di trovare un rimedio.

L’entità del dolore conseguente alla separazione origina ed è influenzata da molteplici variabili e caratteristiche sia proprie all’individuo e alla sua storia autobiografica, sia più associate all’ambiente soprattutto sociale e relazionale dell’individuo. Tra queste, anche l’intensità e profondità che attribuiamo alla relazione, le cause, le contingenze in cui è avvenuta, e il significato che attribuiamo alla separazione possono influenzare la nostra elaborazione del dolore.

Superando le fasi dell’elaborazione del lutto (negazione e rifiuto, rabbia, negoziazione, depressione, accettazione) possiamo tornare al benessere.

Questo obiettivo viene raggiunto grazie alle nostre capacità innate e sviluppabili, in maniera più o meno consapevole, di attraversare il dolore della perdita e di avvalerci della rete sociale di supporto, attivando specifiche risorse interne, rivolgendoci all’aiuto di un professionista, prendendoci cura di noi stessi e concedendoci anche di vivere questo dolore. Tali fasi non sempre vengono vissute con la stessa sequenzialità e, in virtù delle differenze individuali, si manifestano attraverso differenti tempistiche, alternanze, intensità.

Per poter elaborare in maniera funzionale il dolore della separazione e i ricordi più significativi associati, quello che possiamo fare è consentirci di accettare il corollario di emozioni, sentimenti, sensazioni fisiche, immagini e riflessioni in cui ci troveremo immersi.

Tale accettazione del passato e delle nostre emozioni nel presente apre così il cammino alla possibilità di guardare alla nostra narrazione autobiografica con uno sguardo diverso e maggiormente adattivo.

Il senso e il significato di esperienze relazionali così importanti e dolorose emerge quando vengono integrate all’interno della nostra memoria. Questo passaggio rappresenta l’occasione di crescere ed evolversi ulteriormente come individui, rimettendosi in gioco e dedicarsi alla cura di sé grazie all’esercizio della consapevolezza e attivazione per poter affrontare la propria sofferenza con un atteggiamento di amorevole e fiduciosa accoglienza delle varie emozioni che si susseguono nel corso dell’elaborazione.

Infine, è importante ricordare che il dolore da separazione non rappresenterebbe per natura un fenomeno psicopatologico, ma costituisce certamente un processo anche faticoso e impegnativo.

Cara Lucia, ci farebbe piacere se ci tenessi aggiornati sul tuo difficile percorso e rinnoviamo la nostra disponibilità per tue ulteriori domande o approfondimenti e curiosità.

Un caro saluto

Dott.ssa Camilla Scagliarini

