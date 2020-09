Mente&Psicologia. Dottoressa le scrivo: “Tira e molla con l’ex marito e un figlio di mezzo, che fare?”

Veronica: “La relazione tra me e suo padre è sempre stata, anche adesso, come sulle montagne russe: alti altissimi e bassi bassissimi. Adesso si è presentato di nuovo, con mille promesse e gli occhi pieni di speranza.”

Nuovo articolo della rubrica “Dottoressa le scrivo”, in cui la dottoressa psicologa Camilla Scagliarini risponderà alle varie domande che i lettori vorranno sottoporle. Si ricorda che per inoltrare nuove domande in forma anonima basta scrivere a [email protected], tutti i dati sensibili o utili al riconoscimento, all’interno della domanda pubblicata, verranno modificati per motivi di privacy. Si pregano ad ogni modo i lettori di NON inserire nella domanda inviata alla e-mail: nomi, cognomi o circostanze troppo specifiche che potrebbero essere motivo di facile riconoscimento.



Di seguito la domanda inviataci da Veronica (nome di fantasia).

“Buongiorno Dottoressa,

Mi chiamo Veronica sono una madre single che ha superato da poco i 35 anni. E’ da tanti anni che sono separata ed ho un bimbo di 10 anni che è la gioia del mio cuore.

La relazione tra me e suo padre è sempre stata, anche adesso, come sulle montagne russe: alti altissimi e bassi bassissimi. Adesso si è presentato di nuovo, con mille promesse e gli occhi pieni di speranza.

A me piacerebbe credergli, ma secondo me è uno di quei bambini che non crescerà mai, anche se mi dispiace troppo privare mio figlio del padre, quindi sarei tentata di dagli l’ennesima possibilità.

Lei che ne pensa? Le persone possono cambiare arrivati ai 40 anni? (lui li ha fatti il mese scorso)

Grazie per aver letto la mia domanda”.

Risposta:

Cara Veronica, grazie per avermi esposto il tuo dilemma, che solleva un tema purtroppo molto comune e sofferto dalle famiglie, come quello della separazione e ricongiungimento familiare.

“I conflitti di un uomo rappresentano la sua vera natura”, diceva lo psicologo e psicanalista Erik Erikson.

A volte ci rendiamo conto di trovarci in una situazione che ci impone di prendere una decisione fondamentale per il nostro futuro, e possiamo rivolgerci al consiglio di parenti, amici, e varie figure professionali o spirituali. Ma alla fine spetta a noi l’onere della decisione.

Le variabili da considerare per prendere una decisione così delicata e importante sono molteplici, ed andare in confusione e ansia è comprensibile.

Rispetto alla possibilità di cambiamento, sappiamo che gli esseri umani possono cambiare oltre l’età adulta, ma non è sempre un percorso automatico e facile.

Secondo il modello Erikson, la vita di una persona sarebbe schematicamente suddivisa in 8 stadi, nei quali la persona deve affrontare di volta in volta un conflitto rappresentante un punto di svolta nello sviluppo, costituendo uno stimolo per l’evoluzione, anche se talvolta possiamo bloccarci in una determinata fase.

A 40 anni capita che molti uomini vivano un momento di crisi comunemente definita “di mezza età”. In effetti il tuo ex compagno, riprendendo il modello di Erikson, dovrebbe collocarsi tra lo stadio 6 definito “Intimità vs isolamento” (21-39 anni) e il 7, “Generatività vs stagnazione” (40-65 anni). Una volta stabilita la propria identità, una persona può impegnarsi a lungo termine nelle relazioni formali e informali con gli altri. Possiede cioè la capacità di formare relazioni intime e reciproche e accetta, consapevolmente, i sacrifici e porta a compimento gli impegni che tali relazioni richiedono. Se non riusciamo a formare queste relazioni intime, possiamo sperimentare un senso di isolamento indesiderato. Nella fase successiva, le persone riconoscono che, attraverso le loro azioni, possono sentirsi gratificati e realizzati contribuendo alla costruzione di un futuro migliore per le generazioni successive.

Posso immaginare che ti preoccupi l’influenza che l’instabilità e ambivalenza della relazione col tuo ex potrebbe avere su vostro figlio, soprattutto in questa delicata fase del ciclo di vita, in cui si pongono le basi per lo sviluppo della propria identità. La tua apprensione è quindi più che legittima e comprensibile.

Quello che ti posso dire, è di prenderti il tuo tempo per prendere in tutta serenità una decisione che ti convinca. Puoi anche concederti la possibilità di una seconda occasione col tuo ex compagno, senza per forza coinvolgerti o impegnarvi in una relazione stabile fin da subito. Ad esempio, potete provare gradualmente a vedervi, stabilendo insieme una certa frequenza.

Un indicatore utile può essere anche essere il suo comportamento con vostro figlio e chiedere anche a lui come si trova. Ricorda anche di prestare attenzione alle tue sensazioni, e cerca di soppesarle con coscienziosità.

I ruoli di padre e compagno possono coincidere, ma non necessariamente. Se è veramente interessato a fare il padre, può farlo indipendentemente dalla relazione che ha con te, ma se è interessato a ricostruire una relazione con te, non potrà tirarsi indietro dal ruolo di padre, in quanto costituirà comunque un modello per lui, al di là che lo voglia o meno.

Cara Veronica, ti auguro di prendere la decisione più giusta per te e tuo figlio con serenità, fiducia e sicurezza, dando il peso adeguato le varie possibilità che si offrono dinanzi a te.

Ti mando un caro saluto

Dott.ssa Camilla Scagliarini