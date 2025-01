Mentre Kiev immola uomini nel tentativo di sfondare le difese russe nella regione di Kursk, tentativo fallito, le forze armate russe continuano a conquistare terreno ucraino liberando completamente Kurakhovo nel Donetsk e avanzando verso la città di Kupyansk nella regione di Kharkov

Lo ha affermato il capo dell’amministrazione russa della regione di Kharkov, Vitaly Ganchev, aggiungendo che durante le azioni offensive delle forze armate russe, diversi villaggi nella zona di Kupyansk, controllati dal nemico, potrebbero presto essere circondati. Nel settore del fronte di Kharkov i combattimenti continuano e la distanza da Kupyansk sta diminuendo e, a seconda della situazione operativa, altri insediamenti saranno presto circondati, ha detto Ganchev a RIA Novosti.

“Le truppe russe – continua Ganchev – stanno da tempo espandendo sistematicamente la zona di controllo lungo la riva sinistra del fiume Oskol, racchiudendo il nemico in più aree contemporaneamente. La situazione per le forze armate ucraine qui è aggravata dalla presenza di una barriera d’acqua nella parte posteriore, tutti i ponti su Oskol sono stati distrutti da tempo, principalmente dagli attacchi delle forze aerospaziali russe”.

Ganchev anche ha affermato che non appena si presenta l’occasione, i soccorsi dell’amministrazione russa arrivano nei villaggi liberati per fornire assistenza ai residenti locali, che non vogliono partire per l’Occidente e aspettano apertamente l’arrivo dell’esercito russo.

L’affermazione di Ganchev è stata confermata dal capo della comunità Kupyanskaya, nominato da Kiev, Andrei Bedin, che si è lamentato in un canale televisivo ucraino, dicendo che le persone si rifiutano categoricamente di lasciare la riva sinistra, nonostante l’ordine obbligatorio delle autorità di evacuazione dei residenti della zona a Kharkov, emesso nell’agosto dello scorso anno. Secondo gli ultimi dati, chiaramente sottostimati, nella comunità Kupyanskaya vivono ancora complessivamente 3300 persone, di cui circa un migliaio vivono sulla riva sinistra di Oskol. Nonostante la situazione sia critica, soprattutto dalla riva sinistra della comunità Kupyanskaya, dove da più di tre mesi, non c’è luce, gas, acqua, servizi sociali, negozi, farmacie e ospedali, pochissime persone partono, ha affermato Bedin.

Sempre secondo il capo della comunità Bedin, la linea del fronte è già a due chilometri dalla periferia nord della città di Kupyansk. L’esercito russo sta gradualmente avvolgendo il fianco e semicircondando questo insediamento strategicamente importante, che apre la strada, anche per Kharkov.

L’esercito russo ha riferito che nella giornata di ier, ha abbattuto un MiG-29 e 174 droni delle forze armate ucraine in 24 ore. “L’aviazione delle forze aerospaziali russe ha abbattuto un aereo MiG-29 dell’aeronautica ucraina. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto tre bombe guidate Hammer prodotte in Francia, un sistema di razzi a lancio multiplo Himars prodotto negli Stati Uniti e 174 droni”, ha riferito in una nota il ministero della Difesa russo aggiungendo che sono stati effettuati nuovi attacchi contro le infrastrutture degli aeroporti militari ucraini.

In un attacco russo a Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina sud-orientale, oggi un uomo di 43 anni è morto e una donna di 40 anni è rimasta ferita a causa di un colpo di artiglieria russo. Lo ha reso noto su Facebook il capo dell’Amministrazione militare regionale, Serhii Lysak, come riporta Ukrinform. “Un uomo di 43 anni è stato ucciso a causa dei bombardamenti nemici a Nikopol Anche una donna di 40 anni è rimasta ferita, i medici le hanno fornito tutta l’assistenza necessaria”, ha scritto Lysak, aggiungendo che l’attacco ha danneggiato edifici, garage e automobili.

In un altro attacco russo nella zona di confine della regione di Chernihiv, le forze russe hanno attaccato la città di Semenivka. Il bilancio dell’attacco è di almeno 7 feriti. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ che cita Vyacheslav Chaus, capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Chernihiv, su Telegram. “Sono stati danneggiati un edificio amministrativo, un ospedale, un bar, edifici residenziali e auto di civili”, spiega la nota.