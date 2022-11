Mentre USA e Europa annaspano la Cina ad ottobre ha surplus commerciale di 85,15 miliardi

La Cina ad ottobre registra un surplus commerciale di 85,15 miliardi di dollari, in crescita rispetto a gli 84,75 miliardi di settembre

Una Cina in saluta economica e questo nonostante l’export, secondo i dati delle dogane cinesi, ha una flessione dello 0,3%, primo calo da maggio 2020 per l’indebolimento della domanda estera, a causa del rialzo dei costi delle materie prime, ma anche perché Usa ed Europa in difficoltà economica acquistano meno. Rallenta dello 0,7% anche l‘import, anche qui prima volta da agosto 2020, rispetto alle stime invariate e al +0,3% di settembre, conseguenza del calo della domanda interna a causa delle restrizioni anti-Covid.