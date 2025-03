Mentre Usa e Russia discutono di pace in Ucraina, Starmer convoca summit di 26 volenterosi per fare la guerra a Mosca

Erano in totale 26, incluso l’organizzatore, il premier britannico Keir Starmer, i partecipanti al summit in collegamento video della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” che, senza essere invitati né da Stati Uniti né dalla Russia alle trattative in corso, vogliono garantire la sicurezza in Ucraina dopo un eventuale accordo di pace

Lo riporta la Bbc, aggiungendo che da fonti di Downing Street, hanno partecipato diversi Paesi europei, Ucraina compresa, oltre ad Australia, Canada, Nuova Zelanda e i vertici di Ue e Nato. Presente anche Giorgia Meloni, che fino all’ultimo aveva espresso perplessità perché contraria all’invio di soldati italiani. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che “la presidente del consiglio ha confermato che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli stati uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno”.

I presidente di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin stanno trattando con tutti i distinguo del caso una pace, che potrebbe partire da una tregua di 30 giorni e, avranno avuto i loro buon motivi per escludere l’Europa da queste trattative.

Ma in particolare i Paesi più belligeranti, Francia e Gran Bretagna, che in questi tre anni di guerra hanno parlato solo di invio di armi e mercenari, senza mai menzionare la parola trattativa di pace, ora che forse questa pace potrebbe essere raggiunta, sembra che vogliono mettercela tutta per sabotarla. Non c’è altro modo per inquadrare le mosse dell’Unione Europea con l’approvazione del piano di riarmo da 800 miliardi e i vari summit di Starmer, l’ultimo in ordine di tempo quello di oggi.

“I Paesi alleati dell’Ucraina non possono semplicemente aspettare che Vladimir Putin si sieda al tavolo della pace per avviare discussioni serie”, ha affermato il premier britannico Keir Starmer intervenendo al meeting virtuale con gli altri 25 altri leader. “Noi – ha insistito – dobbiamo guardare avanti e avanzare preparandoci a una pace che sia sicura e possa durare. Il che significa rafforzare la difesa dell’Ucraina ma anche essere noi stessi pronti a difendere un eventuale accordo attraverso lo strumento di una coalizione dei volenterosi”.

Il meeting virtuale dei 26 della “coalizione dei volenterosi” è durato poco meno di due ore e i leader si sono impegnati a garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un accordo di pace con la Russia.

Il premier britannico nella una conferenza stampa di chiusura ha annunciato che la coalizione dei volenterosì è pronta a passare dalla discussione politica all’azione. “Passiamo alla fase operativa”, aggiungendo che “I nostri militari si incontrano giovedì per implementare un piano robusto”. Nella conferenza stampa finale ha anche detto che “Il mondo ha bisogno di azione, non di parole e condizioni vuote. Quindi il mio messaggio è chiaro, prima o poi Putin dovrà sedersi al tavolo”. Ed infine: “E’ il momento di darci da fare per il risultato che tutti vogliamo: fine delle uccisioni, e una pace giusta a duratura”.

La Bbc ha definito la riunione interlocutoria e l’iniziativa del fronte dei volenterosi come di “un work in progress”, rispetto al quale Starmer, Macron e Zelensky sono impegnati a cercare di definire il perimetro dei partecipanti a un’eventuale operazione di peacekeeping, che ha già ricevuto il no di Italia, Spagna e Germania, solo per citarne alcuni.

I partecipanti ad iniziare da Starmer, passando per il presidente francese Macron e finendo a Zelensky, hanno messo in evidenza le contraddizioni della loro idea di pace. “E’ tempo che le armi tacciano e che cessino gli attacchi barbarici della Russia in Ucraina”, ha affermato il premier britannico aggiungendo che “L’impegno del presidente Volodymyr Zelensky per il cessate il fuoco senza condizioni proposto dal presidente Donald Trump dimostra che l’Ucraina è il partito della pace”, ha detto Starmer ai giornalisti a conclusione della riunione, accusando ancora una volta Vladimir Putin di prendere tempo. “Il sì, ma” di Mosca “non è sufficiente”, ha insistito, evocando la necessità di esercitare “la massima pressione” sulla Russia.

Non da meno le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che ha accusato oggi la Russia di traccheggiare sulla proposta di tregua messa a punto a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina. Mosca “non dà l’impressione di volere sinceramente la pace”, ha spiegato dopo la riunione della ‘coalizione dei volenterosi’. La Russia ha aggiunto “non risponde alla proposta degli Stati Uniti e dell’Ucraina” e anzi “sta intensificando i combattimenti, ha ricordato, “il presidente russo Vladimir Putin “vuole ottenere tutto e poi negoziare”. Ma così non può funzionare. “Se vogliamo la pace, bisogna che la Russia risponda chiaramente e che la pressione per ottenere il cessate il fuoco sia netta, insieme agli Stati Uniti”, ha avvertito.

La ciliegina sulla torta l’ha messa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato che la questione del territorio in guerra con la Russia è “complicata” e dovrebbe essere discussa in dettaglio in una data successiva. Ha fatto questa affermazione durante un briefing con la stampa a Kiev, dove ha dichiarato che l’Ucraina non riconoscerà mai il territorio occupato come russo e che non è a conoscenza di cosa abbiano discusso esattamente gli ufficiali statunitensi e russi durante i recenti colloqui a Mosca.

Starmer e Macron, ma soprattutto Zelensky, con le loro parole hanno di fatto sprangato le porte alla trattativa. Il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alla richiesta di tregua, ha detto che è possibile, ma che ci sono condizioni da chiarire e ribadito quanto ha affermato in questi tre anni e più, su ciò che vuole: riconoscimento della Crimea e delle quattro regioni annesse con referendum, mai ingresso dell’Ucraina nella Nato, una zona demilitarizzata senza soldati Europei o Nato a presidiarne i confini, un nuovo governo a Kiev, ma soprattutto rimuovere le cause profonde che hanno condotto alla guerra, ovvero mai l’Ucraina nella Nato.

Il Washington Post giovedì ha pubblicato un’esclusiva che illustra il documento di un think tank legato al Quinto servizio dell’Fsb, l’ex Kgb, la divisione dei servizi segreti russi che supporta le operazioni in Ucraina. Nel documento che è stato redatto a febbraio poco dopo i colloqui di Gedda con gli americani, emerge la linea del Cremlino racchiusa nelle 6 condizioni che Putin considera irrinunciabili per iniziare a sedersi al tavolo delle trattative e firmare una tregua. La più divisiva è quella che anche ieri Putin ha ripetuto senza neanche inventarsi parafrasi per non apparire noioso: “Rimuovere le cause profonde della guerra, per arrivare a una pace duratura”, ovvero tornare indietro a prima del colpo di Stato – leggasi piazza Maidan – del 2014.

Dunque tra Usa e Russia un accordo di pace di massima c’è già, con Trump che ha affermato in più occasioni che l’Ucraina non entrerà mai nella Nato, perché proprio questo punto ha fatto esplodre la guerra e che non sarà possibili togliere ai russi i territori che hanno annesso militarmente. Tutto il contrario di ciò che ha detto oggi il Zelensky.