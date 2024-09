Mentre Zelensky in Italia chiede armi, Mosca attacca Kiev e colpisce il Parlamento. Su Zaporizhzhia 113 droni in 24 ore

Droni russi nella notte tra venerdì e sabato hanno attaccato la città di Kiev e un drone abbattuto ha colpito il palazzo del Parlamento. Sembra una risposta alla visita di Zelensky al vertice di Cernobbio

Questa notte mentre il presidente Zelensky si trovava in Italia, un drone russo è stato lanciato contro il palazzo della Verkhovna Rada ucraina (il parlamento) a Kiev. Lo ha riferito il deputato Maksym Buzhanskyi, secondo quanto riporta l’agenzia Unian. “Il drone ha cercato di schiantarsi ma è stato abbattuto”, ha sottolineato il deputato mentre la Verkhovna Rada ha confermato che i pezzi di un drone abbattuto sono stati rinvenuti vicino al palazzo del Parlamento dopo un attacco notturno da parte della Russia. Non sono stati segnalati feriti in seguito all’attacco.

Con l’attacco la contraerea ucraina è entrata in azione e, come riporta il Kiev Independent, l’amministrazione militare della capitale ha riferito che i detriti di un altro drone intercettato sono finiti nel cortile di un condominio nel quartiere Pechersk, provocando un incendio. Un altro rogo è scoppiato a poca distanza a causa della caduta di frammenti di droni. Entrambi – ha detto Serhii Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev – sono in fase di spegnimento. E’ stato colpito anche un asilo nel quartiere Dniprovsky.

E’ la prima volta che Mosca attacca il palazzo del governo a Kiev, circostanza che appare come una risposta o un avvertimento diretto al presidente Zelensky che si trova in Italia al forum di Cernobbio, dove rilascia interviste e chiede armi e soldi e dice più volte, che l’Ucraina deve avere la possibilità di colpire in profondità il territorio della Russia per il quale ha bisogno dell’ok degli alleati, che devono autorizzare l’uso delle armi al di là del confine. L’attacco russo è da considerarsi simbolico, infatti se Mosca voleva davvero colpire il palazzo del parlamento, invece dei droni avrebbe utilizzato uno dei tanti missili ipersonici del loro arsenale.

Oltre a Kiev, le forze russe hanno attaccato nelle ultime 24 ore la regione di Zaporizhzhia con 113 droni di vario tipo, sistemi missilistici a lancio multiplo e artiglieria: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform. Nessun civile è rimasto ucciso o ferito, ma più di 10 tra edifici residenziali e infrastrutture hanno subito danni. Nel complesso, 10 villaggi sono stati colpiti 265 volte.