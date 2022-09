Mercenario italiano ucciso in Ucraina: combatteva nell’esercito di Kiev contro i russi

Benjamin Giorgio Galli è stato ucciso mentre combatteva con l’esercito ucraino contro l’esercito russo

Aveva 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, il mercenario italiano, morto in Ucraina mentre combatteva a fianco dell’esercito di Kiev contro l’esercito russo. A confermare la morte del 27enne è stato il padre Gabriel Galli, che ha annunciato che prossimamente sarà organizzata una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia, in provincia di Varese, dove il mercenario era nato e cresciuto. ”Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana” – ha scritto il padre – rivolgendosi agli amici del figlio. Solo pochi giorni fa Benjamin aveva contattato il padre annunciandogli l’intenzione di fare un anno di vacanza una volta rientrato.

Benjamin Giorgio Galli dalla provincia di Varese si era trasferito con la famiglia in Olanda, e li la primavera scorsa, passando dalla Polonia si era arruolato nell’esercito di Kiev. Sul suo profilo Facebook, il giovane nei mesi scorsi aveva postato la foto sopra pubblicata, in cui lo si vede in divisa mentre impugna un fucile. E sempre dai profili social si intuisce che il 27enne stava combattendo nella zona di Kharkiv e si stava spostando verso la capitale Kiev, ma la dinamica della morte non è ancora chiara.