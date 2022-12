Merkel: “Gli accordi di Minsk furono un inganno per darci il tempo di armare l’Ucraina”. Mosca risponde duramente

“Operazione militare speciale in Ucraina avviata perché gli accordi di Minsk erano un inganno”

Lo ha dichiarato l’addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni di Angela Merkel che ha descritto l’accordo di Minsk del settembre 2014 come “un tentativo di dare tempo all’Ucraina di armarsi che ha usato questo periodo per rafforzarsi, come puoi vedere oggi”. Francia e Germania avevano mediato un cessate il fuoco dopo il fallimento del tentativo dell’Ucraina di sottomettere con la forza le repubbliche di Donetsk e Lugansk.

“L’Ucraina del 2014/15 non è l’Ucraina di oggi, – ha continuato la Merkel – come avete visto nella battaglia per Debaltsevo all’inizio del 2015, Putin avrebbe potuto facilmente sopraffarli in quel momento. E dubito fortemente che i paesi della NATO avrebbero potuto fare tanto quanto fanno adesso per aiutare l’Ucraina”.

Inevitabile la durissima risposta del Cremlino dopo queste affermazioni: “E’ stata la consapevolezza che l’Occidente stava ingannando Mosca con gli accordi di Minsk, che per recente ammissione dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel dovevano servire a dare il tempo a Kiev di organizzare la propria difesa, che la Russia ha deciso di avviare quella che continua a chiamare operazione militare speciale in Ucraina”.