Messina, 18enne si schianta con lo scooter su un palo della luce: muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Tragico incidente nel primo pomeriggio. Un 18enne si schianta su un palo: inutile la corsa in ospedale, muore poco dopo l’arrivo

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi 6 luglio) in via Bartolomeo Colleoni nei pressi della Chiesa Evangelica, a Messina. La vittima è Federico Cicero, di appena diciotto anni

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del suo scooter, quando per cause in corso di accertamento, ha per il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nel violento impatto, il 18enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al Policlinico di Messina, dove però nel pomeriggio è deceduto.

Sul posto oltre all’ambulanza sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica della Polizia locale, coordinati dall’ispettore Giovanni Arizzi.