Messina. Beve per errore detersivo per lavastoviglie: bagnino 25enne ricoverato in rianimazione

Un giovane bagnino beve per errore del detersivo lavastoviglie: subito soccorso le sue condizioni sono gravi



È accaduto intorno alle 24 della notte fra martedì e mercoledì presso il lido Lime di Santa Teresa di Riva, nel messinese. Secondo quanto ricostruito, un bagnino di 25 anni mentre era in compagnia di un gruppo di amici, fra cui anche un carabiniere, avrebbe preso una bottiglia dal tavolo per dissetarsi. Immediatamente il giovane si è sentito male ed avrebbe accusato difficoltà respiratorie e bruciore alla gola. La bottiglia infatti conteneva del detersivo brillantante per lavastoviglie, con un grosso quantitativo di ipoclorito caustica.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Letojanni, che hanno trasportato il 25enne al pronto soccorso all’ospedale Piemonte, dove si trova ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravi.