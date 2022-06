Messina. Bimbo di due anni muore travolto dall’auto del padre mentre parcheggiava: inutile la corsa in ospedale

Un tragico incidente è costata la vita di un bimbo di due anni, morto in ospedale dopo essere stato investito dall’auto del padre

È accaduto poco dopo le 21 di ieri sera all’interno di un complesso residenziale in contrada Baglio, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, il papà del piccolo è sceso dall’auto per aprire il garage e parcheggiare, ma pare che la vettura si è messa in movimento travolgendo il piccolo che era davanti la vettura. Restano da chiarire le cause che hanno messo in movimento il mezzo al cui interno c’era anche il fratellino della vittima di poco più grande, mentre la madre con un altro figlio era vicinanze.

Immediatamente dopo l’incidente il piccolo è stato, con una disperata corsa, portato al Policlinico della Città, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano coordinati dalla Procura di Messina che ha disposto il sequestro dell’area dell’incidente.