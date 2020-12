Messina. Bloccato per foto Mussolini, Consigliere fa causa a Facebook: “Escluso da vita politica durante pandemia”

Per il Consigliere Comunale Salvatore Sorbello la censura del Social americano: “Mi ha escluso dalla vita politica durante la pandemia, dove moltissimi cittadini si volevano rivolgere a me attraverso il social con l’invio di foto e segnalazioni urgenti”

“La causa servirà a tutelare i diritti di tutti gli italiani liberi”. Usa queste parole il consigliere comunale di Messina, eletto nella lista “Ora Sicilia”, Salvatore Sorbello, che da avvocato ha voluto agire legalmente contro il social network che mesi addietro gli aveva bloccato la pagina personale a causa della condivisione di un’immagine di Benito Mussolini, nel giorno dell’anniversario della morte.

Ieri si è svolta l’udienza di mediazione obbligatoria tra Facebook e il consigliere comunale che ha avviato una causa per risarcimento danni contro il social.

“Durante questa prima udienza – ha chiarito Sorbello – ho spiegato che il blocco ha comportato la mia esclusione dal dibattito politico in città durante un periodo di emergenza come quello vissuto con il lockdown, dove moltissimi cittadini followers si volevano rivolgere a me attraverso la pagina con l’invio di foto e segnalazioni urgenti. Ho anche aggiunto detto che se non arriveremo ad una mediazione, chiederò un risarcimento cospicuo anche per ulteriori blocchi immotivati avvenuti in seguito. Come ho spiegato la mia non era un celebrazione di Mussolini e questa forma di censura operata da Facebook era immotivata”.