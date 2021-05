Messina. Boccone di formaggio va di traverso, 30enne muore davanti al padre: inutili i tentativi di rianimarlo

Una tragedia si è verificata nelle giornata di ieri: un 30enne è morto affogato mangiando un pezzo di formaggio

È accaduto intorno alle 18 nell’isola Vulcano. A perdere al vita è stato Mattia Caratozzolo, 30enne di Messina, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al padre nella villetta situata in prossimità del porto, in località Levante. Il giovane che era autistico, si trovava nella terrazza di casa e ha deciso di fare uno spuntino con un pezzetto di formaggio. Ma il boccone gli è andato di traverso e subito dopo averlo mangiato si è sentito male ed è affogato.

Ad assistere a quanto stava accadendo c’era il padre che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini della guardia medica e i volontari della Croce Rossa che hanno cercato in tutti i modi si salvare il giovane, praticando per circa trenta minuti anche con massaggio cardiaco. Purtroppo il 30enne non ce l’ha fatta ed è morto tra la disperazione del padre.