Messina. Cade da un’impalcatura mentre monta un infisso: 50enne muore dopo un disperato intervento chirurgico

Ennesimo incidente sul lavoro. Un uomo è caduto da un’impalcatura sulla quale stava lavorando: è morto nonostante un disperato intervento chirurgico per salvarlo



La tragedia è accaduta nel pomeriggio ieri 26 maggio a Messina. La vittima è il cinquantenne Salvatore Marchetta, molto conosciuto in città, in quanto svolgeva l’attività di steward allo stadio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto, il 50enne stava montando un infisso in un’abitazione al secondo piano di una palazzina della zona nord, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente nella strada sottostante.

Nell’impatto con il suolo Marchetta ha riportato gravissime ferite e l’ambulanza intervenuta sul posto lo ha trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, nel tentativo di salvarlo risultato inutile.