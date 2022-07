Messina. Cade dal monopattino: 42enne muore in ospedale dopo 5 giorni di coma farmacologico

Una banale caduta dal monopattino è costata la vita ad un 42enne, deceduto dopo 5 giorni ospedale

Pietro Mostaccio, 42 anni di Sant’Agata Militello, cinque giorni fa è caduto dal monopattino in contrada Telegrafo ed ha battuto violentemente la testa. Subito soccorso è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sant’Agata Militello, dove i medici del pronto soccorso, a causa della gravità delle ferite riportate, in particolare un trauma cranico dovuto al colpo subito alla testa, hanno optato per il trasferimento al Policlinico di Messina.

Il 42enne è quindi rimasto ricoverato in coma farmacologico per cinque giorni ed oggi purtroppo nonostante le cure è deceduto.