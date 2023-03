Messina. C’èra acido nell’acquasantiera: neonata in ospedale dopo il battesimo. Indagano i carabinieri

La festa di un battesimo stava per trasformarsi in tragedia: in una chiesa del messinese, al posto dell’acqua benedetta c’era dell’acido. La bimba ma solo per fortuna, non ha riportato serie conseguenze

È accaduto ieri, domenica 19 marzo in una chiesa di Villafranca Tirrena nel Messinense. Una tragedia è stata evitata durante il battesimo di una bambina. Tutto procedeva normalmente, ma arrivati al rito della purificazione, quando il sacerdote doveva gettare l’acqua benedetta sulla testa della neonata, il padrino – fortunatamente – è venuto a contatto con alcune gocce di quell’acquasanta ed ha avvertito bruciore alle mani.

Immediatamente ha fermato il sacerdote avvisandolo del possibile pericolo. Nonostante il tempestivo intervento la bimba è stata sfiorata dal liquido che, come verificato in seguito, conteneva tracce di un disinfettante utilizzato come solvente per la pulizia delle stanze e potenzialmente nocivo.

La piccola è stata quindi portata in ospedale, dove per fortuna, dopo i controlli, i medici non hanno riscontrato gravi lesioni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della locale stazione, ma secondo le prime informazioni non si sarebbe trattato di un gesto intenzionale ma di un errore,che poteva però avere conseguenze tragiche.