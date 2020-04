Messina. De Luca fa 30 km per le uova? “Falso: abito a Fiumedinisi, sono andato da mia madre a 150 metri”

Il Sindaco replica, con i suoi caratteristici modi, agli “sciacalli” istituzionali e ai giornalisti che lo hanno accusato di aver percorso 30km per andare a prendere uova e insalata: “Io abito con la mia famiglia a Fiumedinisi e dopo 15 giorni che non lo facevo, sono andato a casa di mia madre in campagna a 150 metri dalla mia abitazione, portandole della spesa e lei mi ha dato uova e insalata che a 79 anni ancora produce in proprio con galline e orto”

SONO UN SINDACO CONTADINO DI FIUMEDINISI È’ UN PROBLEMA ?fate pervenire questo video a paranza della zanzara ed al direttore de La 7 e Dagospia perché hanno preso spunto da alcuni sciacalli di Messina.Condividete grazie! Gepostet von De Luca Sindaco di Messina am Samstag, 4. April 2020

De Luca show, più furioso che mai. Il Sindaco di Messina non ci sta a fare la parte di quello che predica bene e razzola male e smentisce, carte alla mano, quanti lo hanno accusato negli scorsi giorni di aver fatto ben 30 km per prendere uova e insalata in barba ai provvedimenti contro la diffusione del coronavirus.

A seguito di un post social in cui aveva accennato a tale episodio, il sindaco è stato accusato da certa stampa e anche da parte del mondo politico di aver percorso ben 30 km – la distanza tra Messina e Fiumedinisi – per prendere uova e insalata. De Luca però oggi ha diffuso un video sui social in cui spiega carte alla mano di essere residente ed abitare a Fiumidinisi e di essere andato a casa degli anziani genitori a 150 metri in linea d’aria dalla sua abitazione – 79 anni la madre e 80 il padre, peraltro gravato da forti problemi di salute – dopo 15 giorni che non lo faceva, per motivi di approvingionamento alimentare. Nello specifico il sindaco ha raccontato di aver portato agli anziani genitori un po’ di spesa e che la madre gli ha invece dato uova e insalata frutto delle galline che ancora alleva e dell’orto che cura personalmente alla sua veneranda età.

Un De Luca che si è sentito ingiustamente attaccato e quindi più furioso che mai quello che alle telecamere mostra il suo certificato di residenza a Fiumedinisi (ME), e che non si fa scrupoli a chiamare “sciacalli” quanti lo hanno attaccato ingiustamente senza informarsi accuratamente.

Nel mirino di De Luca tutti: politici e giornalisti, colpevoli di aver messo alla berlina un uomo che dopo 15 giorni ha fatto visita agli anziani genitori residenti a poca distanza dalla propria casa e solo per motivi approvigionamento alimentare.

De Luca ha poi concluso la sua dura replica chiedendo: “Sono un sindaco contadino di Fiumedinisi e non me ne vergogno, è un problema?”