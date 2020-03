Messina. De Luca fa volare droni sulla città con la sua voce: “Sono il sindaco dove c…o vai, torna a casa”

Un drone con la voce del sindaco Cateno De Luca volerà su Messina e con tono, come direbbe lui stesso “incazzato” e frasi, tipiche del suo colorito modo di esprimersi, inviterà i cittadini a rimanere a casa

Il vulcanico sindaco di Messina Cateno De Luca, per contrastare gli irriducibili, restii ad accettare le regole sul contenimento coronavirus, ne ha inventata un’altra delle sue. L’annuncio è stato fatto nella tarda serata di ieri dallo stesso sindaco con un video sulla sua pagina facebook: sopra la città di Messina volerà un drone con la voce del sindaco che dice: “Dove c…o vai!, torna a casa”.

L’iniziativa pensata per contrastare l’emergenza coronavirus, dovrebbe servire ad obbligare i cittadini “pizzicati” a spasso, a rimanere in casa se non si ha un valido motivo per uscire.