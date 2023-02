Messina Denaro: “Ucraina colpo di stato nel 2014, da 8 anni uccidono Donbass, Russia non ha torto”, Zelensky “buffone”

Nell’ultima puntata di domenica scorsa a “Non è l’Arena”, su La7, il conduttore Giletti ha fatto ascoltare diversi audio di Matteo Messina Denaro, in cui esprime le sue opinioni sulla guerra in Ucraina

Si tratta di audio esclusivi relativi a chat tra Matteo Messina Denaro e le sue amiche conosciute in chemioterapia, che il giornalista Massimo Giletti ha fatto ascoltare. In questi audio, il boss parla della malattia, ma poi il discorso finisce sulla guerra in Ucraina e Messina Denaro esprime quello che è il suo pensiero: “Perché invece di fornire armi, gli stati occidentali non dicono a questo buffone di presidente (riferendosi al presidente ucraino Zelensky) di dimettersi, sistemare le cose e fornire gli aiuti umanitari?”. Il boss che chiaramente è pro Putin, aggiunge: “Ci vogliono far capire che la Russia ha torto, ma non hanno torto. Non è Putin che vuole mettere i missili in America, è il contrario. Se Putin non fosse una potenza nucleare, l’America l’avrebbe già bombardato”. Infine conclude definendo “buffone” Zelensky: “Il discorso non nasce ora, ma nel 2014, che hanno fomentato un colpo di Stato, è salito questo buffone…ed è da 8 anni che uccidono persone nel Donbass”.

In queste chat il boss si autodefinendosi “un felino”: “Io in genere sfuggo dal farmi conoscere, non con te…Anche da mia mamma. Io sono così, sono tipo un felino. E quando le persone mi studiano e indovinano, min****, mi infastidisco come una belva…”.