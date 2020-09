Messina. Facebook blocca l’account di De Luca per commenti sessisti a tempo indeterminato

La pagina Facebook del Sindaco di Messina Cateno De Luca, di solito molto prolisso nel postare commenti, da tre giorni non viene aggiornata e questo perché facebook avrebbe bloccato il suo account, pare per commenti giudicati “sessisti”



Il Sindaco dunque da tre giorni non scrive e commenta, semplicemente perché non gli è permesso di postare i suoi aggiornamenti quotidiani. Il popolo del web come sempre si è scatenato nei commenti fornendo anche quello che potrebbe essere stato il commento che ha innescato il provvedimento restrittivo.

Secondo questi “ben informati” il Sindaco sulla sua pagina social ha postato un commento in risposta all’utente Facebook Stefy Stefania, amministratrice del gruppo Facebook “#TINNANNARI!!!“, notoriamente critico nei confronti del sindaco di Messina.



Secondo Francesco Argento, collaboratore di Stefy Stefania e amministratore di un altro gruppo di opposizione “Cateno De Luca non mi rappresenta”, il messaggio che ha indotto gli operatori della sede londinese di Facebook a bloccare temporaneamente e non si sa per quanti giorni De luca è quello in copertina. Il commento sarebbe stato segnalato da più di 2000 utenti a Facebook, che lo ha giudicato sessista.

Ovviamente Stefy Stefania forte del risultato ottenuto, si è dichiarata soddisfatta. Di parere totalmente opposto è il consigliere comunale Salvatore Sorbello che invece ha espresso solidarietà a De Luca. Sorbello in passato per opinioni su Benito Mussolini e il fascismo ha subito lo stesso provvedimento.

Secondo il consigliere comunale il provvedimento di blocco senza un preventivo giudizio di cognizione, non rispetta la nostra Costituzione. Inoltre, spesso la violazione contestata non è tra quelle contenute negli avvisi di policy, che gli utenti accettano quando si iscrivono nel social. Sempre secondo Sorbello, sul web si sono creati i “segnalatori politicizzati”, che a suo dire, sia nel caso del sindaco De Luca che nel suo sono appartenenti a gruppi o movimenti di sinistra e dei 5 stelle”.