Messina. Fermato dopo una caccia all’uomo il presunto assassino di Sara Campanella: sarebbe un collega di università

Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale dopo una vera e propria caccia all’uomo, hanno bloccato il giovane che ieri avrebbe ucciso a coltellate Sara Campanella, davanti a decine di persone

Il decreto di fermo dell’indagato è stato emesso emesso dalla Procura della Repubblica di Messina. Il sospettato è stato catturato dai militari dell’Arma dopo una vera e propria caccia all’uomo. Secondo quanto si apprende, sarebbe un giovane anche lui fuori sede, originario della provincia di Siracusa, che frequentava lo stesso corso di laurea della vittima. Alcuni testimoni lo avrebbero visto litigare con Sara lungo il viale Gazzi poco prima del delitto.

Gli inquirenti hanno raccolto testimonianze dai colleghi della studentessa, i quali avrebbero riferito che la ventiduenne di Misilmeri, aveva recentemente deciso di interrompere la loro relazione, elemento che potrebbe aver scatenato la furia omicida del giovane. I particolari sulle indagini saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia della città dello Stretto alle 11.

Il femminicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Gazzi, a Messina, La vittima è Sara Campanella, studentessa del corso universitario in Tecniche di Laboratorio Biomedico e originaria di Misilmeri (Palermo). Secondo quanto al momento ricostruito, la ragazza sarebbe uscita dal nosocomio alla fine del suo tirocinio quotidiano e si sarebbe incamminata su viale Gazzi per raggiungere la fermata dei bus. L’assassino l’avrebbe seguita su un’auto, si sarebbe fermato e sarebbe sceso. Una volta raggiunta, l’avrebbe accoltellata al collo con diversi fendenti che le hanno reciso la giugulare, sul marciapiede sul quale si affacciano alcune abitazioni.

A dare l’allarme sono stati diversi testimoni che hanno assistito all’aggressione. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportatala 22enne all’ospedale Policlinico, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla: la ragazza è morta poco dopo l’arrivo perché aveva perso troppo sangue.

I carabinieri hanno scatenato un'imponente caccia all'assassino, culminata con il fermo del giovane anche lui fuori sede, originario della provincia di Siracusa, che frequentava lo stesso corso di laurea della vittima, che alcuni testimoni lo avrebbero visto litigare con Sara lungo il viale Gazzi poco prima del delitto.