Messina, IDV incontra il ministro Patuanelli: sostegno al lavoro e diseguaglianze economiche e sociali i temi trattati

Ignazio Messina candidato a sindaco di Sciacca alle amministrative del 12 giugno, ha incontrato il ministro Patuanelli

“Nell’ambito del lavoro di preparazione dei prossimi impegni elettorali e della costruzione di un sistema largo di alleanze nel campo progressista, una delegazione di Italia dei Valori, guidata dal segretario nazionale on. Ignazio Messina e dall’on. David Favia, ha incontrato il Ministro on. Patuanelli, capo delegazione del M5S”.

È quanto scrive in una noto Italia dei Valori che aggiunge: “Insieme si sono discusse e concordate le tappe di un percorso di lavoro comune verso varie forme di convergenza. Di molta utilità per marcare la convergenza fra i due soggetti sono state le comuni origini e la condivisione di elementi programmatici comuni come l’ambiente, la lotta alle diseguaglianze economiche e sociali e il sostegno al lavoro e alla piccola e media impresa”.