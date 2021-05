Messina. Madre e figlia di 14 anni trovate impiccate dal marito: ipotesi di omicidio-suicidio, ma nessuna pista è esclusa

Mariolina Nigrelli e la figlia Alessandra di 14 anni, sono state trovate impiccate in casa dal marito e padre della piccola: le indagini sono in corso è al momento nessuna pista è esclusa

La tragedia è avvenuta a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. A trovare i corpi delle due donne e lanciare l’allarme è stato Maurizio Mollica, marito della donna e padre della bambina. L’uomo si è insospettito per l’insolito allontanamento della moglie e della figlia che spesso uscivano insieme, ma restavano sempre reperibili, ieri invece qualcosa non quadrava e Mollica prima ha provato a chiamarle al telefono, poi non ricevendo risposta ha iniziato a cercarle in paese, infine ha pensato di andare a controllare nella villetta di campagna, dove ha ha fatto la macabra scoperta del ritrovamento dei due cadaveri.



L’uomo, in queste ore viene sentito dai Carabinieri che conducono l’indagine coordinata dalla Procura di Patti guidata da Angelo Vittorio Cavallo, che al momento non esclude nessuna ipotesi, anche se la pista privilegiata è quella dell’omicidio-suicidio. Sul posto c’è il pm di turno, Andrea Apollonio che disporrà l’autopsia dalla quale dovrebbero emergere elementi utili per le indagini e i Carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra.

Queste le prime dichiarazioni del Procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l’nchiesta sulla morte di Mariolina Nigrelli e della figlia Alessandra di 14 anni: “Per ora è prematuro fare delle ipotesi sulla morte della madre e la figlia trovate impiccate, dobbiamo aspettare quanto ci dirà il medico legale”.

A Santo Stefano di Camastra dove tutti si conoscono, la famiglia era nota per il forte legame che li univa. Una famiglia come tante, entrambi i genitori particolarmente dediti alla piccola Alessandra, figlia unica, che frequentava la terza media. La mamma casalinga e il padre operaio erano stimati per la loro riservatezza, educazione e l’affetto che li legava. Non era insolito vederli passeggiare sempre mano nella mano.