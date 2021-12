Messina. Malore improvviso, muore l’imprenditore 42enne Cucinotta: trovato senza vita in casa dai genitori

Nino Cucinotta giovane imprenditore messinese, è morto improvvisamente: è stato trovato senza vita in casa dai genitori

Il 42enne imprenditore Nino Cucinotta è morto nella sua abitazione a Messina a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminate . A fare il triste ritrovamento sono stati i genitori.

Nino Cucinotta era molto noto non solo a Messina, ma anche Bologna, dove lavorava da diverso tempo nell’ambiente della movida e della ristorazione, nella città dello Stretto era conosciuto per aver diretto diversi locali, era infatti il gestore del “Dai Dai”, oltre ad essere stato tra i fondatori dei locali il “Retronouveau” e “La Tumpulata”.

Il 42enne era un sostenitore della campagna vaccinale, tanto che criticava la città di Messina per essere all’ultimo posto in Italia e cercava di convincere le persone a vaccinarsi, ma era anche contrario al Green Pass, tanto che negli ultimi mesi aveva intrapreso una battaglia per l’abolizione.

La notizia dell’improvvisa scomparsa ha fatto subito il giro dei social e il suo profilo è stato tempestato di messaggi di affetto e di amici increduli per l’accaduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sulla bacheca Facebook.