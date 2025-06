Messina. Mamma e figlia neonata cadono dal balcone: la bimba è morta poco dopo l’arrivo in ospedale

Una donna di 40 anni è caduta insieme alla figlia neonata di tre mesi dal primo piano della sua abitazione: la piccola è morta. Si cerca di capire se si sia trattato i incidente domestico o gesto volontario

È accaduto ne pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, in un’abitazione di un complesso residenziale nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. Secondo quanto al momento ricostruito, la donna, casalinga di 40 anni, mentre era con in braccio la figlia neonata è caduta dal primo piano della sua abitazione.

Una vicina avrebbe udito le grida e dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e la bimba e le hanno trasportate in codice rosso al Policlinico della Città. La piccola arrivata in condizioni gravissime, è stata ricoverata in Terapia intensiva pediatrica e i sanitari hanno cercato di stabilizzarla per poi operarla, purtroppo è stato inutile, è morta poco dopo.

Gli agenti della polizia e della Scientifica, stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario della donna che secondo una prima ipotesi potrebbe soffrire di depressione post parto. Il padre della neonata ha 45 anni e lavora in una ditta di cancelli elettronici. Secondo le prime notizie la coppia non aveva particolari problemi.

