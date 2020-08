Messina. Mamma e figlio di 4 anni spariti nel nulla dopo un incidente stradale: appello a chi li avesse visti

Un normale incidente stradale, anche di poca entità, si è trasformato in un giallo: una mamma con il figlio di 4 anni sono scomparsi e sono attivamente ricercati

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. A seguito dell’incidente le persone coinvolte come da prassi, sono scese dalle vetture per constatare in danni e discutere, ma la donna coinvolta, Viviana Parisi, 43 anni, senza una spiegazione, si è allontanata insieme al figlio di 4 anni nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l’orientamento.

Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il marito, che non ha visto rincasare la moglie e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Immediatamente sono state attivate le ricerche e la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.