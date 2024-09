Messina. Padre uccide il figlio 27enne accidentalmente durante una battuta di caccia

Un colpo accidentale partito dal fucile durante una battuta di caccia ha stroncato la vita di un giovane

L’incidente è accaduto questa mattina nella frazione Serro, nel Comune di San Pier Niceto, in provincia di Messina. La vittima è Salvatore Fabio, di 27 anni, di Pace del Mela. Dalle prime notizie ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane era insieme al padre per una battuta di caccia in compagnia, quando dal fucile del genitore è partito accidentalmente un colpo che ha raggiunto il ragazzo alla testa, uccidendolo sul colpo.

Secondo i carabinieri, padre e figlio si trovavano in un terreno di famiglia e al momento dell’accaduto erano soli. Il fucile dal quale è partito il colpo che ha ucciso Salvatore Fabio, risulta legalmente detenuto dal padre. Le indagini sono condotte dai carabinieri,su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), ma pare che non ci siano dubbi che si tratti di un incidente.