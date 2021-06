Messina. Perde il controllo dell’auto si schianta sul guard rail e vola giù dal viadotto: muore 29enne

Un gravissimo incidente stradale autonomo si è verificato nelle notte: una giovane di 29 anni è morta dopo essersi schiantata contro un guard rail e vola giù dal viadotto

È accaduto intorno all’una di notte in prossimità della bretella autostradale di Patti, nella zona Moreri, in provincia di Messina. La vittima è Marika Buttò, 29 anni. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era alla guida della sua Lancia Y e stava rientrando a casa da un noto locale di Patti Marina dove lavorava, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro ub guard-rail, che ha ceduto ed è volata giù dal viadotto. L’impatto è stato violentissimo e per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 29enne, oltre agli agenti della polizia stradale coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro che si sono occupati dei rilievi.