Messina. Scomparso da cinque giorni ritrovato morto nel bagno del Policlinico: indaga la polizia

Il cadavere di un anziano è stato ritrovato nel bagno dell’ospedale Policlinico di Messina: un malore la probabile causa del decesso

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in uno dei bagni all’interno del Padiglione F. del policlinico di Messina. Dopo le prime indagini, è stato appurato che la vittima è Ersilio Romeo, un 83enne scomparso da Barcellona Pozzo di Gotto cinque giorni fa.

Secondo le prime informazioni, l’anziano avrebbe avuto un malore all’interno di un bagno poco frequentato ma accessibile al pubblico del nosocomio messinese e sarebbe morto. Appare comunque strano che nessuno si sia accorto di nulla, la porta fino a stamattina era bloccata dall’interno, poi qualcuno ha deciso di forzarla ed ha fatto il macabro ritrovamento.

La polizia ha comunque avviato le indagini, ma sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e la salma è stata messa a disposizione dei familiari.

La direzione del Policlinico di Messina si è affrettata a comunicare che l’anziano non risultava ricoverato nella struttura sanitaria e a suo nome non esistono prenotazioni per visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza. Sono stati inoltre disposti approfondimenti per verificare i contorni dell’accaduto.