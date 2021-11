Messina. Scontro moto – scooter: muore avvocatessa 46enne. Lascia due bimbi in tenera età

Tragico incidente stradale, nello scontro tra una moto e uno scooter muore un avvocato 46enne di “AddioPizzo. Lascia due bimbi in tenera età

È accaduto nella serata di ieri, all’incrocio tra la via del Vespro e la via Centonze, a Messina. La vittima è Olga Cancellieri, avvocato di 46 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, la donna era a bordo del suo scooter, un Kymco Downtown, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una moto Ducati guidata da un giovane di 25 anni. Nel violento impatto, la donna è rimasta gravemente ferita, mentre il giovane sulla moto è rimasto illeso.



Sono stati quindi chiamati i soccorsi, e secondo il racconto di alcuni testimoni accorsi subito dopo l’incidente, la 46enne è rimasta a terra ad aspettare la prima ambulanza, che è arrivata sul posto senza medico a bordo. Si è quindi dovuto attendere l’arrivo di un’altra ambulanza ma quando è arrivata ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della donna.

I rilievi per determinare la dinamica del sinistro sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. La posizione del motociclista coinvolto nell’incidente è ora al vaglio delle autorità.

Olga Cancellieri, era molto nota a Messina, in quanto da parecchi anni era impegnata sul fronte antimafia come legale di riferimento del Comitato “Addiopizzo”, per il quale, come legale, si era già molte volte costituita in giudizio come parte civile nei processi di mafia e criminalità organizzata. Inoltre era un’esponente del mondo della sinistra cittadina e per un paio di mandati fu anche consigliere di quartiere.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/