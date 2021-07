Messina. Si schianta con la moto contro un muro: 35enne perde la vita. Lascia moglie e 2 figli piccoli

Tragico incidente stradale autonomo: nella notte un uomo 35 anni è morto a seguito di uno schianto con la moto contro un muro

È accaduto poco dopo la mezzanotte, in via Loggia a Ficarra, in provincia di Messina. La vittima è Marcello Tumeo, 35enne sposato e padre di due figli piccoli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era uscito da casa a bordo della sua moto per comprare delle pizze, quando all’entrata del paese, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. L’impatto è stato fatale al 35enne che sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, i cui tentativi di rianimare l’uomo sono risultati inutili. I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della locale tenenza.