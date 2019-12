Messina. Si schianta con lo scooter contro un palo dell’illuminazione : 40enne muore sul colpo

Incidente autonomo mortale nella notte: un uomo è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un palo dell’illimunazione pubblica

È accaduto poco prima dell’una e trenta in via Leonardo Sciascia, zona San Licandro, a Messina. La vittima è Elio Finocchiaro, di 40 anni, che lavorava in una società di recupero crediti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era a bordo del suo scooter, quando in prossima della rotonda, per cause in corso di accertamento avrebbe per il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato fatale ed il 40enne sarebbe deceduto sul colpo.

A chiamare i soccorsi sono stati i residenti della zona, allarmati da un forte boato e in zona sono arrivati gli uomini del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia di stato per i rilevi e stabilire la dinamica dell’incidente.