Messina. Studentessa 22enne muore in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada. Ricercato l’assassino forse un coetaneo

E’ morta in ospedale Sara Campanella, la studentessa di 22 anni accoltellata alla gola in strada pare da un coetaneo conoscente. E’ cacca all’assassino

Il femminicidio è avvenuto questo pomeriggio in viale Gazzi, a Messina, La vittima è Sara Campanella, studentessa del corso universitario in Tecniche di Laboratorio Biomedico e originaria di Misilmeri (Palermo). Secondo quanto al momento ricostruito, la ragazza sarebbe uscita dal nosocomio alla fine del suo tirocinio quotidiano e si sarebbe incamminata su viale Gazzi per raggiungere la fermata dei bus. L’assassino l’avrebbe seguita su un’auto, si sarebbe fermato e sarebbe sceso. Una volta raggiunta, l’avrebbe accoltellata al collo con diversi fendenti che le hanno reciso la giugulare, sul marciapiede sul quale si affacciano alcune abitazioni.

A dare l’allarme sono stati diversi testimoni che hanno assistito all’aggressione. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportatala 22enne all’ospedale Policlinico, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla: la ragazza è morta poco dopo l’arrivo perché aveva perso troppo sangue.

I carabinieri hanno scatenato un’imponente caccia all’assassino, che sembra sarebbe un giovane con il quale, stando al racconto di persone che la conoscevano, la vittima avrebbe avuto una relazione che aveva però deciso di troncare.

Gli investigatori hanno vagliato le immagini delle telecamere della zona e quelle del Policlinico, per cercare di ricostruire cosa sia avvenuto. é stato anche controllato il telefonino della vittima, nella speranza di trovare elementi utili che possano ricondurre all’assassino. Pubblicità Pubblicità