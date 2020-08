Messina. Sub 28enne muore durante un’immersione notturna: lascia la moglie e una una figlia piccola

Un sub di 28 anni è morto annegato durante un’immersione. Lascia la moglie Marilù e una una figlia piccola

La tragedia si è consumata la scorsa notte nel tratto di mare tra Scaletta Zanclea ed Itala nel messinese. La vittima è Alessandro Bivacqua di 28 anni, residente a Messina, ma originario di Lipari, che ha perso la vita, durante una battuta di pesca subacquea.

Secondo quanto riportato dal giornale di Sicilia, il giovane nella tarda serata si era recato nella località ionica in in compagnia di un amico per pescare. Durante l’immersione, forse a causa di un malore improvviso, ha perso conoscenza, annegando in pochi minuti.



A chiamare i soccorsi intorno alle due di notte è stato l’amico che era con lui, che ha chiesto aiuto ad alcuni pescatori che hanno trasportato con la loro barca in spiaggia Alessandro, dove poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118, che nonostante i tentativi di rianimarlo tramite il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale, sono riusciti a salvare Alessandro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Scaletta Zanclea e della Compagnia Messina Sud, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto ed hanno ascoltato l’amico della vittima ei pescatori che per primi hanno prestato aiuto ai due giovani.

Il magistrato potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del 28enne per cercare di capire cosa sia accaduto e le eventuali cause del malore.