Messina. Tampona un’auto e poi si schianta contro un muro della Tangenziale: muore un 64enne

Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo, che dopo avere tamponato un’auto si è schiantato su un muro



È accaduto nel pomeriggio di ieri sulla Tangenziale di Messina. La vittima è Paolo Galletta, di 64 anni residente a Lipari ma originario di Cumia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Fiat 600 gialla modello sport, quando per cause in corso di accertamento, ha tamponato un’altra vettura che si è schiantata su un muro di contenimento tra gli svincoli Boccetta e Centro, in direzione Catania, mentre il 64enne, ha finito la sua corsa contro un muro.

Subito soccorso, Galletta è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e poi trasportato in ambulanza al Policlinico di Messina, dove poco dopo l’arrivo è deceduto.

Le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono state eseguite dalla polstrada.