Messina. Tragico incidente mortale: scooter finisce sotto un suv, perde la vita un infermiere di 44 anni

Un tragico incidente mortale si è verificato nelle tarda mattinata di oggi, un 44enne ha perso la vita

È accaduto sulla statale 113, la zona è tra Marmora e Spartà, in direzione Villafranca, sulla strada che conduce a Villafranca, in provincia di Messina. La vittima è Francesco Tedesco, un infermiere 44enne di Villafranca Tirrena che lavorava all’ospedale Papardo di Messina.

Secondo una prima ricostruzione la vittima viaggiava su uno scooter T max 530, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un pick up Mitsubishi. Nello scontro lo scooter è finito sotto il suv ed 44enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, ma per Tedesco non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale, con il supporto dei carabinieri di Villafranca.