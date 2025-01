Messina. Uccide la madre 62enne con 15 coltellate dopo una lite: arrestato il figlio 26enne

L’arresto del figlio che avrebbe ammesso il delitto è stato convalidato e domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna

La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 12, in un’abitazione al terzo piano di via Cesare Battisti a Messina. La vittima è Caterina Pappalardo di 62 anni uccisa con almeno 15 di coltellate. Secodno le prime indagini degli agenti della squadra mobile della Questura e i carabinieri del comando provinciale di Messina, l’Omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un diverbio tra madre e fglio, Giosuè Foglianidi 26 anni, che è stato arrestato.

Ancora da chiarire il movente che ha spinto il giovane che abitava da solo nell’appartamento ad uccidere la madre. Secondo quanto raccontato dalle testimonianze di chi conosceva la famiglia, la madre si recava per far visita al figlio per mettere ordine alla casa, ma i rapporti fra i due sarebbero stati poco sereni, tanto che qualche vicino di casa ha addirittura parlato di “tragedia annunciata”, in quanto le liti fra i due sarebbero state frequenti.

Giosuè Fogliani, dopo l’arresto avrebbe ammesso le proprie responsabilità alla polizia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane al culmine di una lite in casa, avrebbe inseguito la madre e l’avrebbe prima stordita utilizzando dello spray al peperoncino e poi l’avrebbe colpita con almeno 15 coltellate.

A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla della donna che sono arrivati sul posto. Il figlio avrebbe aperto la porta di casa alla polizia mentre era ancora sporco di sangue e avrebbe ammesso di avere ucciso la madre. Il 26enne è stato quindi arrestato. Indagini, coordinate dal sostituto procuratore Vito Di Giorgio, sono in corso per chiarire l’esatta dinamica del delitto e il suo movente.

Sull’Omicidio la Procura ha aperto un’inchiesta, che ha affidato le indagini alla Polizia Scientifica, condotte dal pm Massimo Trifirò che ha disposto il sequestro della casa e che domani dovrebbe anche dare il via libera per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della donna.