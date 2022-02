Messina. Un 25enne si dà fuoco: è grave trasportato in elisoccorso a Roma. Era in preda a crisi depressive

Pare fosse preda della depressione: un 25enne si è dato fuoco ed è gravissimo. È stato trasportato in elisoccorso a Roma per mancanza di posti in Sicilia

La tragedia si è consumata nella serata di ieri nell’abitazione della vittima a Rocca di Caprileone, in provincia di Messina. Secondo le prime informazioni, un giovane di 25 anni, pare in preda a crisi depressive, si è cosparso con del liquido infiammabile e si è dato fuoco.

Un vicino di casa si è accorto della tragedia in atto ed ha chiamato il 118. I sanitari arrivati sul posto, inizialmente lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, dove però il medico di turno ha accertato ustioni sul 70-75% del corpo ed ha quindi richiesto il trasferimento al Papardo di Messina. Anche qui però a causa della gravità delle sue condizioni è stato ritrasferito in elisoccorso a Roma, in quanto sia il Centro Grandi Ustioni di Palermo che quello di Catania, non avevano posti disponibili.