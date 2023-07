“Mi sento fiacco”, Stefano muore colto da malore improvviso sotto gli occhi della sua famiglia: aveva solo 35 anni

Stefano Calabretta, ex calciatore calabrese, tra i più rappresentativi dell’Isola Capo Rizzuto è morto improvvisamente a soli 35 anni. Inutile la corsa in ospedale

Il decesso è avvenuto mercoledì scorso in un’abitazione di Isola Capo Rizzuto. Stefano Calabretta, di 35 anni, era un sportivo e non soffriva di nessuna malattia nota. Il giovane si trovava in compagnia dei sui familiari, quando è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha trasporto il 35enne all’ospedale “San Giovanni di Dio”, di Crotone, dove purtroppo, poco dopo è deceduto. A colpirlo probabilmente è stato un infarto fulminante.

Calabretta per anni è stato considerato uno degli attaccanti più forti delle categorie dilettantistiche. Oltre a quella dell’Isola Capo Rizzuto, ha vestito anche le maglie di Cirò, Petronà, Real Cerva, Sant’Anna e Silana. La sua morte prematura ha provocato grande sgomento nella comunità di Isola ma anche nell’intero movimento calcistico.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. L’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, attraverso l’assessorato allo Sport e con la collaborazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico Isola Capo Rizzuto, ha annunciato che darà “un ultimo saluto a Stefano lì dove era sempre felice: sul terreno di gioco dello stadio Sant’Antonio. Amici, tifosi, associazioni sportive e non e tutte le squadre dove Stefano ha militato sono invitate a partecipare al saluto che si terrà subito dopo i funerali”.

Anche la Lega Nazionale Dilettanti della Calabria ha inviato un messaggio alla famiglia. “Una vita in giallorosso – evidenzia la Lnd – tra Juniores, Promozione, Eccellenza e Serie D, un ragazzo con tanta gioia di vita sempre pronto a scherzare e col sorriso sempre sulle labbra. Stefano non era solo il grande bomber che ha fatto le fortune di diverse squadre della provincia e non: Stefano era l’amico di tutti e anche se da tempo aveva deciso di rallentare col calcio e dedicarsi al lavoro, lo Stadio Sant’Antonio è sempre stato aperto per lui. A portarselo via, molto probabilmente, è stato un arresto cardiaco: aveva 35 anni. Stefano, nella sua carriera da calciatore, ha indossato anche le maglie di Rossanese, Sant’Anna, Real Cerva, Silana, Cirò, Petronà, Sporting Catanzaro Lido e Caccurese. Addio Stefano, che la terra ti sia lieve”.

Cordoglio è stato espresso dalla la Gsd Isola Capo Rizzuto, che si stringe al dolore che ha colpito famiglie e amici e porge loro le più sentite.