Mig 29 slovacchi all’Ucraina: due aerei visti su camion durante il trasporto – VIDEO

Filmato il trasporto di due MiG-29 attraverso la città di Ružomberok in Slovacchia, verso il confine con l’Ucraina

Gira già sul web il video del trasporto di due dei Mig29 promessi dalla Slovacchia all’Ucraina. In precedenza è stato riferito che quattro unità sono già arrivate a disposizione delle forze armate ucraine.

Gli slovacchi hanno annunciato di voler consegnare tutti i 13 caccia MiG-29 in loro possesso, di cui solo cinque risultavano operativi nell’agosto dello scorso anno. Alcuni degli aeromobili saranno infatti consegnati in condizioni non operative e sarà compito degli ingegneri ucraini e degli specialisti occidentali inviati dalla Nato tentare di rimetterli in volo. Ciò che non potrà essere recuperato sarà usato come pezzi di ricambio.