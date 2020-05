Migranti. Agrigento: Tra i “nuovi arrivi’” la polizia scova 9 tunisini condannati per reati gravi e già rimpatriati

Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento hanno scovato ed arrestato 9 tunisini che sono rientrati in Italia clandestinamente dopo essere stati condannati e rimpatriati

Sono nove i tunisini arrestati, nelle ultime ore dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Gli uomini agli ordini del vice questore aggiunto Giovanni Minardi, ormai si sono specializzati nella ricerca di quei soggetti che entrano clandestinamente nel nostro paese ma hanno già il casellario giudiziario pieno di reati.

Nello specifico si tratta di nove tunisini sbarcati a Lampedusa nei mini sbarchi dei giorni scorsi e poi trasferiti a Villa Sikania a Siculiana. Fra loro c’erano anche alcuni di quelli che nei giorni scorsi ha tentato la fuga, ma è stato ripreso.



Dei Nove, due devono scontare delle condanne per reati precedentemente commessi in varie zone d’Italia, uno dei quali aveva commesso diversi reati gravi come rapina e lesioni aggravate. Altri due sono risultati essere già respinti con provvedimento del questore. Un altro è stato arrestato – in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria – avendo riportato e dovendo espiare, in Italia, la condanna per reati di incendio, lesioni aggravate e violenza privata.

Dunque le proteste dei cittadini di Siculiana che si sono anche visti piombare in casa qualcuno del gruppo di clandestini scappati alla quarantena e di cui alcuni degli odierni arrestati faceva parte, alla luce di queste notizie, non appaiono per nulla esagerate.

A scovare questi soggetti sono stati i poliziotti della sezione Criminalità straniera della Squadra Mobile, – a cui va un plauso per il loro lavoro – che come da prassi hanno proceduto all’identificazione e alla comparazione con le fotosegnaletiche e impronte digitali in archivio, per mezzo delle quali hanno scovato questi 9 soggetti che sono rientrate illegalmente in Italia dopo essere stati condannati ed espulsi dal prefetto.